Agriculture industrielle au Sahara : Le grain de sable de la bureaucratie

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a présenté, dimanche en conseil des ministres, un exposé relatif à l'organisation juridique de l'Office de Développement de l'Agriculture industrielle en Terres sahariennes.

Le ministre a, dans ce cadre, mis en exergue le rôle stratégique de l'Office qui aura pour mission de développer et de promouvoir les cultures industrielles stratégiques sur les terres sahariennes, notamment les céréales, dont le maïs, et les industries sucrière et oléagineuse.

Pour Houssam Eddine Ghodbane, professeur d'économie à l'université de Biskra, la création des offices et autres agences administratives n'aura aucun impact sans un engagement réel des agriculteurs «comme seuls producteurs de richesse», car, explique-t-il, «la mission des offices et administrations ne peut se réaliser que dans le cadre de soutiens, d'accompagnements et d'encadrements».

Le professeur rappelle que «le secteur agricole a réalisé un bond qualitatif, grâce à la stratégie de l'État qui fait que la valeur de production durant les dix dernières années a dépassé les 3.000 milliards DA et contribue désormais à plus de 13% du PIB».

Il est clair que l'impératif de s'affranchir de la dépendance alimentaire oriente la politique des pouvoirs publics dans l'objectif d’une exploitation optimale du potentiel qu'offre l'agriculture saharienne pour augmenter les capacités productives.

Il explique que la réalisation de cet objectif d'autosuffisance passera par l'exploitation et l'utilisation de tous les moyens offerts par l'État, pour faire de l'agriculture une véritable alternative aux hydrocarbures et pour la diversification des ressources de l'État.

L’universitaire estime importantes la coordination, la collaboration et la concertation avec tous acteurs et intervenants, pour, d'abord, «identifier les missions et le rôle de cet office, et définir plus tard la stratégie à adopter pour atténuer la dépendance boulimique de l'étranger en produits stratégiques pour l'alimentation de la population».

Évoquant le retard de développement dans les régions du Sud, Houssem Eddine Ghodbane explique que cela est lié aux entraves et obstacles administratifs qui empêchent de se lancer dans des projets économiques dans le Sud, et notamment l'industrie agroalimentaire.

Outre l'amélioration de la qualité, la vulgarisation de l'information et la recherche appliquée, le chercheur estime qu'il faut doter le futur office d'un statut professionnel, et pas uniquement administratif, et ce dans le but «de réussir la relance économique, à travers l'agriculture dans les régions du Sud, et contribuer ainsi à la diversification de l'économie nationale».

L'office aura un rôle à jouer également pour une meilleure organisation, restructuration et modernisation de l'agriculture et l'industrie agroalimentaire dans le Sud, en œuvrant notamment à simplifier les procédures administratives et à accompagner les investisseurs et porteurs de projets.

Le chercheur soutient que, par son potentiel énorme, notre pays peut atteindre l'autosuffisance dans plusieurs filières, notamment les céréales, avec une moyenne de 17 quintaux à l'hectare qui peut atteindre jusqu'à 30 et 40 quintaux, selon des estimations officielles.

Tahar Kaid