Filière pomme de terre : Un nouveau produit d’assurance

Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabilès, a signé hier une convention de partenariat avec le Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre (CNIF/PT).

Benhabilès a affirmé que cette convention intervient après plusieurs rencontres avec les membres de l’une des filières les mieux organisées. «La filière pomme de terre est l’une des plus importantes, par voie de conséquence, il faut l’accompagner, notamment au plan technique en encourageant les agriculteurs à améliorer leurs productions par la maîtrise des techniques modernes», a-t-il souligné, assurant que le ministre de l’Agriculture et du Développement rural accorde un intérêt particulier à la conclusion de cet accord afin de donner une meilleure protection aux professionnels de la filière.

Le directeur général a présenté le produit assurance de perte des rendements permettant de les protéger et d’encourager ainsi les professionnels à investir davantage et à produire plus. «La Caisse est un fidèle accompagnateur des professionnels des filières agricoles et ambitionne de contribuer à la sécurisation des revenus des producteurs adhérents à la Mutualité et de participer activement à la réduction de la facture d’importation de semences pour atteindre ensemble un objectif commun, en l’occurrence la sécurité alimentaire de l’Algérie», dit-il.

Il a rappelé, dans ce sens, que la caisse est présente sur l’ensemble du territoire national avec pas moins de 511 bureaux locaux, y compris dans les régions les plus reculées du pays.

Le directeur général a annoncé l’organisation prochaine de plusieurs rencontres conjointes de sensibilisation avec le CNIF/PT au profit des agriculteurs adhérents pour être à leurs côtés et profiter de cette opportunité pour expliquer que la CNMA apportera son expertise en termes de politique de gestion des risques, et ce par le biais de réunions d’évaluation organisées par des experts.

Le président du CNIF/PT, Lachen Guedmani, indique que les professionnels de la filière apprécient ce genre de couvertures, mais admet que beaucoup reste à faire compte tenu du fait que seulement 20% des agriculteurs sont assurés.

Lachen Guedmani a fait remarquer que les agriculteurs prennent souvent des risques pour leur propre santé dans l’intérêt général, comme cela est constaté avec la pandémie de coronavirus. «Ce partenariat entre deux opérateurs économiques permettra d’accompagner le développement du secteur dans la gestion et la prévention des risques.

Les producteurs, les transformateurs ou les stockeurs bénéficient de l'offre du réseau de la CNMA avec des couvertures d’assurances adaptées permettant de sécuriser leurs revenus à travers la prise en charge des risques liés à leurs activités», a-t-il ajouté.

Sami Kaidi