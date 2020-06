Tribunal de Sidi M’hamed : Report des procès de Mourad Oulmi, Tahkout et Haddad

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté, hier, le procès de Mourad Oulmi, P-DG du Groupe SOVAC au 17 juin et ceux des deux hommes d'affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, respectivement au 21 et 22 juin.

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté, lundi, le procès de Mourad Oulmi, Président directeur général (Pdg) du Groupe SOVAC de montage automobile, au 17 juin en cours, a indiqué le juge président de l'audience.

Mourad Oulmi est poursuivi dans une affaire de corruption, notamment pour les chefs d'accusations suivants : «blanchiment d'argent, transfert de biens issus de revenus criminels et usage de crédits financiers bancaires de façon contraire aux intérêts de la banque».

Le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger a également reporté, lundi, le procès de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi dans plusieurs affaires notamment de corruption, au 22 juin en cours et ce à la demande du collectif de défense. Le 11 mai dernier, le même tribunal avait reporté au 15 juin, le procès de plusieurs hommes d'affaires, dont Mahieddine Tahkout, pour finaliser «les préparatifs techniques nécessaires à la tenue d'un procès à distance», avait fait savoir le collectif de défense de certains accusés.

L'homme d'affaires Mahieddine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dont obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation.

Plusieurs responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces affaires. Par ailleurs, le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger a reporté, lundi, le procès de l'homme d'affaires Ali Haddad, poursuivi dans des affaires de corruption, au 21 juin en cours, a indiqué le juge président de la séance.

L'homme d'affaires Ali Haddad est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dont obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics.

Plusieurs anciens responsables sont également poursuivis dans cette affaire, dont les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que d'anciens ministres et walis.

Le 11 mai dernier, le même tribunal avait reporté au 15 juin, le procès de plusieurs hommes d'affaires, dont Ali Haddad, pour finaliser «les préparatifs techniques nécessaires à la tenue d'un procès à distance», avait fait savoir le collectif de défense de certains accusés.