Grande-Bretagne : Vers l’assouplissement des règles de quarantaine

Le gouvernement britannique réfléchit actuellement à l'assouplissement des règles de la quarantaine de deux semaines qu'il impose aux voyageurs entrant au Royaume-Uni, a déclaré, dimanche, le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak. «Nous voulons tous voir les déplacements s’ouvrir à nouveau, bien entendu, et comme partout ailleurs, nous voulons nous assurer que nous avons les bonnes mesures au bon moment, informés par la science et par tout ce qu’il nous faut prendre en compte», a-t-il dit.

«Nous regardons actuellement toutes les options pour garantir que ce soit possible et il y a des suggestions sur la manière dont nous serions capable d’ouvrir avec le temps certains corridors de déplacements. Le secrétariat aux Transports regarde activement toutes ces options».

Le gouvernement britannique est sous la pression de plusieurs secteurs de l’économie, notamment les transports et le tourisme, à cause de la politique de quarantaine qu’il a introduite la semaine dernière. Selon les compagnies aériennes, ces restrictions vont détruire de nombreux emplois.

Le Royaume-Uni comptabilise 294.375 cas et 41.662 morts au total. Le pays a annoncé la réouverture des lieux de culte le 15 juin pour la «prière individuelle» ainsi que les commerces non essentiels.