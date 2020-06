Étude : Le coronavirus Sars-CoV-2 a déjà muté près de 200 fois

Une étude menée par une université de Londres en collaboration avec celle de l'île de la Réunion démontre que le coronavirus Sars-CoV-2, à l'origine du Covid-19, a déjà muté près de 200 fois. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans la lutte contre la maladie même si l'on ne peut toujours pas en mesurer la dangerosité à venir. Explications. L'University College of London (UCL) en collaboration avec l'Université de la Réunion, celle d'Oxford, le Cirad et l'Imperial College of London a publié ces jours-ci les résultats d'une étude menée sur le génome du coronavirus Sars-CoV-2 prélevé sur 7.500 patients à travers le monde. L'enseignement essentiel de cette étude est la mutation du coronavirus qui a été observée 199 fois sur l'ensemble des échantillons. Le Professeur François Balloux, de l'Institut Génétique de l'UCL, se veut toutefois rassurant : «Tous les virus mutent naturellement. Les mutations ne sont pas une mauvaise chose en soi, et rien n'indique que le SARS-CoV-2 mute plus vite ou moins vite que prévu.» Avant de préciser : «Pour le moment, nous ne pouvons pas affirmer qu'il deviendra plus ou moins mortel ou contagieux». Selon les chercheurs, les parties du génome ayant connu très peu de mutations seraient les meilleures cibles pour les éventuels traitements ou pour servir le développement d'un vaccin. «Le risque majeur dans la lutte contre un virus c’est que le vaccin ou le traitement ne soit plus efficace lorsque le virus a muté. Si nous concentrons nos efforts sur les parties du virus qui sont les moins susceptibles de muter, nous aurons de meilleures chances de développer des médicaments efficaces sur le long terme», ajoute le Professeur Balloux.