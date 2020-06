Recherche : Le vaccin contre la polio serait efficace

Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland aux Etats-Unis a déclaré que le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) pourrait être efficace contre le coronavirus, selon un rapport publié dans le magazine Science. Comme le coronavirus, le poliovirus est un virus à ARN à brin positif. Par conséquent, les chercheurs affirment qu'il est probable que le VPO puisse induire des mécanismes d'immunité innée communs au Covid-19.

Le VPO a été développé dans les années 1950 par Albert Sabin afin de protéger les populations de la poliomyélite. Cependant, il pourrait également agir contre d'autres infections. Selon plusieurs études, ce vaccin a déjà réduit les effets des maladies diarrhéiques bactériennes chez les nourrissons, les infections de l'oreille mais aussi respiratoires. Le VPO présente également plusieurs avantages : son coût relativement abordable, sa méthode d'administration facile et sa grande disponibilité. Bien qu'il ne soit plus autorisé ou disponible aux États-Unis, plus d'un milliard de doses de VPO sont produites chaque année et utilisées dans plus de 140 pays à travers le monde. L'équipe a ajouté que le risque d'effets secondaires du VPO était très faible.