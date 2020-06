Oran : Des Bus bondés de monde

Les consignes sanitaires devant accompagner la reprise de certaines activités commerciales à la faveur de la deuxième phase du déconfinement, en particulier le transport urbain, ont été quasiment ignorées, a-t-on constaté hier.

En effet, dans la plupart des bus privés, les passagers étaient entassés et ne portaient pas de masques dans leur majorité.

Dans certains cas, ni le conducteur ni le receveur ne respectaient cette mesure. «Je suis effrayé par ce que j’ai vu en sillonnant les quartiers. Si rien n’est fait pour obliger les transporteurs à respecter le protocole sanitaire, le nombre de cas de Covid-19 sera en hausse», dira un médecin responsable à l’échelle locale. Contacté, le président de l’association nationale El-Aman pour la protection des consommateurs, Hacène Menaouar, partager ces inquiétudes.

Ce dernier préconise le lancement d’étude pour mieux communiquer avec le citoyen. «En tant qu’association, dès le début de la crise sanitaire, nous avons appelé les psychologues, les sociologues et les universitaires à élaborer des études pour que nous puissions avoir un discours efficace», dit-il. Selon lui, certaines erreurs doivent être corrigées.

Il estime que «la mesure du port obligatoire du masque doit être adaptée à la mentalité des citoyens». Son association préconise l’obligation du port dans les lieux confinés et les espaces publics à forte fréquentation. Concernant le transport, l’association appelle à réduire l’exploitation de la capacité des bus à 50%, tout en prévoyant des mesures de soutien aux entreprises. L’autre démarche proposée pour amener le citoyen à contribuer à la lutte contre la pandémie, en respectant les consignes préventives, consiste à communiquer massivement à partir des hôpitaux où sont pris en charge les malades atteints de la Covid-19. Elle estime que des reportages audiovisuels réalisés depuis les services qui accueillent les malades peuvent avoir un effet persuasif sur le citoyen. «Si beaucoup de personnes ont été contaminées ces derniers jours, c’est parce que les gens ne respectent pas les consignes sanitaires. Malheureusement beaucoup de citoyens ne sont pas conscients du danger, tant que la maladie n’a pas touché leur famille ou des amis», soutient Menaouar.

S’agissant de la réouverture des restaurants, dont l’activité est limitée au service de livraison et à emporter, le président de l’association El Aman estime que ce ne sont pas tous les établissements qui ont les moyens de s’adapter à cette exigence tout en respectant les conditions sanitaires.

Amel Saher