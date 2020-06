Constantine : Reprise compliquée

L’ambiance quotidienne était de retour dans les rues de Constantine dimanche dernier, à la faveur de l’entrée en vigueur de la phase 2 du déconfinement, avec entre autres mesures, l’adaptation des horaires de confinement à domicile de 20 h à 5 h — au lieu de 19 h -7 h — la reprise du transport urbain de voyageurs, la réouverture des salons de coiffure pour femme, la vente d’effets vestimentaires et de chaussures, des auto-écoles et de la location de véhicules. En effet, de nombreuses familles sont sorties hier en fin d’après-midi, comme pour marquer l’occasion, déambulant dans les avenues du centre-ville, arborant pour beaucoup la bavette de circonstance. Les enfants n’étaient pas en reste, que ce soit à pied, en rollers ou à vélo. «On attendait ce moment depuis des semaines. Rester chez moi à partir de 17 heures, alors que c’est l’heure où, en temps normal, je sors mes gosses pour s’aérer un peu, m’était particulièrement insupportable. Là, j’ai l’impression que les choses ont repris leur cours habituel. Cela dit, la situation est encore compliquée, et il ne faut pas se laisser aller», nous dit Nadir, 46 ans, accompagné de ses deux enfants. De son côté, Redouane ne cache pas que, même s’il est plutôt casanier, le confinement commençait à lui peser car «ne pas entendre les petits piailler, les adultes discuter et les voitures klaxonner, cela rend triste. Là, c’est un peu plus normal».

S’agissant des commerces, si certains ont fait preuve d’anticipation, en se tenant prêts à ouvrir le jour J, d’autres en sont encore aux préparatifs, entre nettoyage des locaux et divers aménagements : «En fait, même si on savait qu’on était concernés par les nouvelles mesures, l’incertitude planait du fait des rumeurs faisant état de leur annulation pour cause de résurgence de l’épidémie. Maintenant que c’est officiel, j’espère pouvoir être au rendez-vous, de même que mes clients d’ailleurs». Rahim, propriétaire d’un magasin de vêtements dans la vieille ville, est pourtant conscient que les choses ne vont pas être faciles. À ce titre, il affirme que «j’ai dû me passer de l’un de mes deux vendeurs. Je dois donc être plus présent au magasin, en plus, il me reste beaucoup d’articles d’hiver que je dois stocker, en espérant qu’ils ne seront pas passés de mode l’année prochaine. En revanche, avec la fermeture des frontières, il est presque impossible de se procurer des vêtements estivaux de qualité, je me demande comment on va faire». Quoi qu’il en soit, et vu l’ampleur de la crise, il n’a jamais été dit que la reprise serait facile. Aux citoyens donc de se montrer à la hauteur des circonstances et de se protéger et de protéger les autres, en respectant scrupuleusement les recommandations en matière de distanciation sociale et de port de masque.

I. Bouleksibat