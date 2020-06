Béchar : Déconfinement rime-t-il avec nuisances ?

De l’avis de tous, en cette période de confinement sanitaire que nous vivons depuis plus de trois mois, les insupportables nuisances sonores provoquées par les motocycles dépourvus de silencieux sont de retour. Les motos continuent de sillonner les artères de la ville jusqu’à mettre à vif les nerfs de tout un chacun. Avec leurs engins, de nombres accidents, le plus souvent mortels, sont constatés.

Les jeunes accros de ce genre d’engins ne cessent de causer autant de désagréments à la population de la ville, par la pétarade de leurs mobylettes, ne se souciant point des personnes âgées que le bruit agace ou de ces enfants qui sommeillent en ce temps de grandes chaleurs.

La population n’aura qu’à subir toute cette nuisance sonore et jusqu’à des heures tardives, même en cette période de confinement. Ni le respect de la conduite, ni celui de la prévention et encore moins celui de la quiétude des citoyens ne semble les intriguer. Bien au contraire, il s’avère tout simplement que ces jeunes ne font qu’éprouver du plaisir à irriter les gens âgés. Une pratique quotidienne, face à l’impuissance des citoyens, qui mériterait en fait que l’attention des pouvoirs publics soit enfin attirée et que les services concernés puissent mettre un terme à cette pollution sonore.

Ramdane Bezza