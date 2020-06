Sétif : évaluation de la prise en charge de la pandémie

La réunion, tenue dimanche dernier par les membres du comité de wilaya de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus Covid-19, a été on ne plus révélatrice des insuffisances qui subsistent encore dans la prise en charge de cette pandémie à travers la wilaya et des efforts qui restent encore à déployer à tous les niveaux.

«La wilaya est dans la zone rouge», relèvera d’emblée le wali Mohamed Belkateb devant tous les membres de cette commission pour dire ensuite toutes les insuffisances qui subsistent encore matérialisées dans la plupart des cas par le non-respect des mesures préventives édictées en la matière.

La réunion a eu lieu en présence du président de l’APW, des professeurs du corps médical, du chef de sûreté de wilaya, du commandant de groupement de la Gendarmerie nationale, du directeur de la Protection civile, des responsables de la direction de la santé et de la population.

Ils ont fait état des failles qui ont marqué le confinement, d’insuffisances dans les enquêtes épidémiologiques qui ont connu un relâchement mais qui restent, dans tous les cas, le meilleur moyen de juguler le phénomène de la contamination.

«Il faut changer de mentalités et abonder dans le sens des mécanismes qui s’imposent, il n’est pas trop tard pour peu que nous agissions ensemble dans cette œuvre commune», dit le wali, soulignant par ailleurs que le constat est connu et que l’heure est à des propositions et solutions concrètes. Il déplore avec force tous les comportements et les attitudes de certaines franges de la population, les jeunes notamment et relève la mission qui incombe aussi au secteur des affaires religieuses dans ce domaine.

Un relâchement qui touche aussi le secteur du commerce dont il appellera les responsables à agir avec la rigueur qui s’impose face au danger de cette pandémie. «C’est une question de vie et de mort», relève-t-il quand il fait état de la nécessité de multiplier les contrôles et veiller à l’application sans concessions des mesures de prévention.



150 lits pour le confinement obligatoire



Un constat rigoureux qui ne manque pas de susciter l’attention de nombreux intervenants, notamment ceux du corps médical auxquels le wali ne manque pas de rendre hommage pour les efforts d’envergure qu’ils déploient depuis le début de cette pandémie. Face à des structures saturées comme au CHU de Sétif, les médecins relèvent avec satisfaction l’apport de la circulaire ministérielle n°17 qui réduit la durée d’hospitalisation de 8 à 5 jours, ce qui se traduit par un gain de 94 lits à travers la wilaya et d’accueil d’autant de nouveaux malades, indique le directeur de la santé et de la population.

Des décisions sont prises sur place pour régler le problème du confinement obligatoire sous surveillance médicale. Le wali procède à la réquisition de l’institut de la formation professionnelle, implanté dans un cadre adéquat et qui compte 150 lits. Toutes les dispositions pratiques sont mises en œuvre en présence des responsables de ce secteur et de compétences du corps médical qui n’en demandaient pas tant. Le wali prend la décision de mettre les moyens et de prendre en charge le point inhérent à la restauration. Côté sanitaire, un redéploiement du personnel est décidé par la DSP sous la responsabilité des professeurs du CHU chargés du Covid-19. Le confinement de patients ne se fera plus à domicile mais dans cette nouvelle infrastructure afin d’éviter toute contamination.



Les points chauds identifiés



Les points chauds de la ville de Sétif sont identifiés. Le wali félicite les services de sécurité, police et gendarmerie pour le travail accompli. Il relève qu'«il faut être ferme. Nous devons persévérer, à situation exceptionnelle, solutions exceptionnelle». Il émet le vœu de voir les choses s’améliorer dans les prochains jours à travers cette action commune.

Le chef de sûreté de wilaya souligne la nécessité d’agir en rangs serrés face aux effets de cette pandémie et réitère la disponibilité entière de ses services à œuvrer H24 pour préserver la santé des citoyens. Face aux représentants de taxieurs, le wali ordonne que toute infraction aux dispositions préventives fasse l’objet de retrait immédiat de la licence.

