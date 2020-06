Le DGPC, le Colonel Boualem Boughelaf : «La Protection Civile accorde une importance majeure à la prévention»

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, a indiqué, qu’un dispositif opérationnel a été mis en place cette année, dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts.

«Toutes les wilayas sont dotées d’une colonne mobile. Le dispositif est composé de 65 colonnes dont 28 nouvelles et 505 unités d’intervention appuyées par deux hélicoptères», rappelant que deux autres hélicoptères sont dédiés à l’évacuation sanitaire dans le cadre du dispositif de lutte et de prévention contre le Coronavirus. Le DGPC a annoncé le lancement la semaine prochaine au Sud, d’une campagne de lutte et de prévention contre les feux de palmeraies qui représentent une richesse économique à préserver. «Cette année, une importance majeure a été accordée à la prévention et à la sensibilisation aux feux de récoltes, de forêts et de palmiers. Dans une première étape, les agriculteurs ont été hautement sensibilisés et dotés de moyens d’accompagnement durant toute la période de la moisson».

Il a également mis l’accent sur la sensibilisation accrue des riverains des zones forestières pour mieux lutter contre les feux de forêts. Evoquant l’exercice de simulation, il a indiqué que «100 nouveaux officiers participent à cette manœuvre afin de tester leurs capacités opérationnelles», a-t-il assuré.

Neila B.