Manœuvre de simulation d’un incendie de forêt Forex 2020 : Une application mobile pour renforcer la lutte

Des «officiers aero» pour la coordination air-sol

«Forex 2020», un exercice de simulation d’un feu de forêt, a permis hier, au directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, de jauger les capacités opérationnelles des soldats du feu , dans la lutte contre ce fléau et la préservation de l’économie nationale.

De notre envoyées spéciales à Bouira : Neila Benrahal et Nacera I.

La manœuvre de simulation d’un feu important dans la forêt de Tikboucht à Bouira a vu pour la première fois, la mobilisation des officiers de la PC «aero», l’élaboration d’une application de gestion des feux de forêts ainsi que l’intégration de l’unité aérienne de la PC dans un exercice de simulation.

Cette manœuvre a été organisée à l’occasion du lancement officiel de la campagne nationale de lutte et de prévention en présence des directeurs centraux, de responsables civils et militaires.

L’objectif de cet exercice consiste essentiellement en «l’évaluation de la réponse des colonnes mobiles pour renforcer les moyens locaux ainsi que la mise en place d’une chaine de commandement PC et l’intégration de moyens aériens dans le dispositif de lutte contre les feux de forêts, a expliqué le directeur des opérations, le colonel Saïd Lahiani. Lors de la présentation de l’exercice, le DOCS (Directeur de l’Organisation et de la Coordination des secours), le colonel Khelifa Moulay, a explicité l’élaboration d’une application de gestion des feux de forêts. «Elle est mise en œuvre à titre expérimental, et cette manœuvre sera généralisée à l’ensemble des wilayas durant la saison estivale. Cette application constitue un outil d’orientation et de prise de décision et peut servir dans le futur au calcul de la consommation de carburant», a-t-il assuré. Le DOCS a également précisé que «cette application mobile a été développée par des officiers de la Protection civile dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration du service public».



Formation de 80 officiers dans la coordination opérationnelle



Par ailleurs, près de 80 officiers de la PC, fraichement promus, ont été mobilisés dans cet exercice «afin d’évaluer les pré requis théoriques des stagiaires formés en matière de feux de forêts». En ce sens, le chef du Bureau de l’Information de la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui, a fait savoir que «les officiers formés dans le module feux de forêts niveau 3, à l’Ecole nationale de la Protection cxivile ont suivi également une formation spécialisée dans la coordination entre les unités opérationnelles au sol et l’unité aérienne de la PC, soit des «officiers aéro», qui sont mis à l’épreuve lors de cette manœuvre».

Sur le site de l’exercice, le DGPC, le colonel Boualem Boughelaf, a suivi le déroulement de l’opération proche d’une situation réelle afin de tester le niveau de riposte et la compétence de ses éléments.

Il a également rencontré des agriculteurs, les exhortant à la préservation des récoltes notamment en cette période difficile marquée par la pandémie de la COVID 19 et des difficultés économiques. Le représentant de la Caisse régionale de Mutualité agricole (CRMA) a déploré que les moissonneuses soient à l’origine de 70% des feux de récoltes. «Pour sécuriser ces récoltes, les agriculteurs ont été dotés d’équipements de protection et d’extincteurs. Nous avons enregistré une baisse des feux de récoltes et nous avons renforcé notre coordination avec la protection civile», a-t-il déclaré.

Le directeur du site a mis l’accent, dans son intervention, sur le choix du site notamment la nature du relief. Il s’agit d’une forêt à proximité d’un village habité dans une zone inaccessible qui s’étend sur 458 ha. «Nous avons mis l’accent sur les enjeux dans le choix de ce site, soit la pente ascendante avec une végétation dense composée essentiellement de Pins d’Alep et de maquis ainsi que plusieurs pénétrantes et points sensibles disponibles dans la zone d’intervention dans des conditions météorologiques particulières avec des vents d’Est et plusieurs départs de feux. L’objectif est la montée en puissance des moyens afin de tester la coordination opérationnelle, notamment air-sol», a-t-il soutenu.



Une application mobile pour la gestion des feux de forêts



Le DOCS, le colonel Moulay, a estimé lors de la présentation de l’exercice, en présence du DGPC et du wali de Bouira, que «le site de cette manœuvre peut constituer une école de formation en matière de feux de forêts, il est bien aménagé», a-t-il constaté. Cette manœuvre d'envergure consiste en un scénario d’incendie dans le massif forestier qui se propage rapidement en raison d'un vent défavorable. Plusieurs hectares sont déjà partis en fumée. Des habitations et des récoltes sont menacées. La salle de crise, aménagée dans une tente en poste de commandement, est chargée de la gestion. Au vu de la situation, une demande de renfort est adressée à la DPC de Boumerdes, à l’Unité nationale d’Intervention (UNI) et la DPC de Médéa. Des moyens aériens sont également sollicités pour une intervention rapide et efficace. Un point d’eau est localisé pour l’approvisionnement. Sur les pistes forestières, les unités d’intervention sont sur le terrain, guidées par radio depuis le poste de commandement de la salle de crise. Les ordres se portent sur la protection des habitations et des récoltes. Le scénario appliqué à cette manœuvre de grande ampleur se veut le plus proche de la réalité. Un cordon sécuritaire de policiers et gendarmes est mis en place. C’était presque réel. «Ces exercices sont nécessaires pour être prêt le jour où une situation réelle se produira» a-t-on précisé. L’exercice a duré 4 heures, fin de mission. C’est l’heure de l’évaluation au débriefing.



L’enjeu de la sécurité alimentaire



Outre le renforcement des capacités opérationnelles et la préparation, la prévention est de mise. C’est ce qu’a indiqué le sous-directeur de l’Information et des Statistiques à la DGPC, le colonel Farouk Achour, a indiqué que «la stratégie de la DGPC en matière de lutte contre les feux de feux repose essentiellement sur les actions de prévention et de sensibilisation de proximité à travers des caravanes de sensibilisation, des spots et des SMS», ajoutant que «les DPC ont été instruites par le DG à l’effet de renforcer les actions de sensibilisation au profit des citoyens, touristes et randonneurs sur l’ensemble du territoire national ainsi que les agriculteurs». En ce sens, il a fait savoir qu’un accord a été signé avec la Caisse Régionale de Mutualité Agricole (CRMA) pour l’accompagnement des fellahs, notamment lors de la moisson. «Le souci majeur est de réduire le délai de réponse. Aujourd’hui, il y a l’enjeu de la sécurité alimentaire d’où l’impératif de la protection des récoltes», a-t-il souligné. Cet exercice a démontré l’importance du maintien de l’état d’alerte et de la disponibilité à tous les niveaux pour les sapeurs-pompiers.

N. B.

------------------------------

Des chiffres à retenir



Les pertes enregistrées du 1er juin au 31 octobre 2019 sont estimées à 21.048 hectares, dont 6.045 hectares de forêts, 4.428 hectares de maquis et 10.575 hectares de broussailles.