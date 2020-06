Nomination : Installation de Mustapha Zikara à la tête de l’ANDI

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham, a nommé Mustapha Zikara directeur général de l'Agence nationale de développement des investissements (ANDI), en remplacement de Abdelkrim Mansouri, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. L'installation du nouveau DG s'est déroulée dimanche par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Mohamed Bouchama, en présence du directeur de la promotion de l'investissement du ministère par intérim, Redha Haltalli, ainsi que plusieurs cadres de l'ANDI, selon la même source. A cette occasion, le SG du ministère de l'Industrie et des Mines a remercié M. Mansouri pour ses efforts à la tête de cette agence, en appelant le nouveau DG à «axer ses efforts vers la création d'une nouvelle dynamique d'investissement, dans le cadre de la nouvelle politique du Gouvernement visant la relance de l'économie nationale».