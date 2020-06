Retrait de NCA Rouiba de la Bourse d’Alger : La Cosob appose son visa

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse a apposé son visa sur la notice d’information relative à l’offre Publique de Retrait (OPR) des actions de NCA Rouiba des négociations à la Bourse d’Alger. La Cosob a annoncé jeudi dernier, à travers un communiqué destiné à l’ensemble des actionnaires de la société Rouiba SPA, que les actions de la société seront radiées de la Bourse à l’issue de la clôture de l’opération conformément aux conditions fixées par la réglementation boursière. La notice d’information visée et le processus seront mis à la disposition des actionnaires minoritaires concernés au siège de la société et auprès des intermédiaires financiers chargés du retrait. La Cosob précise toutefois que tout actionnaire minoritaire ou petit porteur dispose du droit mais non de l’obligation de céder à NCA Rouiba la totalité ou une partie de ses actions dans le cadre de l’offre publique de retrait (OPR). Le nombre d’actions pouvant être rachetées dans le cadre de l’opération est de

2 126 265, représentants 25,04% du capital social. Aussi, tous les actionnaires minoritaires, autres que ceux ayant volontairement opté pour la conservation de leurs actions avant le lancement de l’OPR sont visés par cette opération.

La valeur nominale de l’action est de 100 DA alors que le prix d’achat de l’action est fixé à 258 DA. La clôture de l’OPR est prévue pour le 14 juillet alors que la date marquant la fin de la centralisation de l’opération a été fixée au 16 juillet. Dans le même ordre d’idées, les résultats de l’OPR seront connus le 26 juillet, une date qui marque la radiation des actions de NCA Rouiba des négociations à la bourse des valeurs d’Alger. Pour rappel, la société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet d’offre publique de retrait de son titre de la Bourse d’Alger auprès de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), le 19 mars 2020. Suite à cette démarche, l’autorité de régulation a pris la décision de suspendre les négociations sur le titre de la société en Bourse. La Cosob, agissant dans le cadre de sa mission de préservation des intérêts des investisseurs en Bourse, a informé, en conséquence, le marché de la suspension des négociations sur le titre NCA Rouiba à compter du 22 mars 2020.

Cette action devait s’étendre durant toute la période d’instruction du dossier par les services techniques de la Cosob, et la déclaration de recevabilité du projet de l’offre par la Commission, avait précisé la Cosob. La démarche de la Cosob fait suite à l’initiative de NCA Rouiba relative à un protocole d’investissement signé avec le Groupe Brasseries Internationales Holding-BIH, dans le cadre du plan de sauvetage engagé par la société.

