Réforme comptable de l’état : Viser le cadre juridique et réglementaire

Les experts sont unanimes quant à l’urgence d’une réforme de la comptabilité publique. Objectif : aller vers un outil comptable plaidant en faveur d’un nouveau système de gouvernance et de procédure budgétaires.

La mise en œuvre de la réforme comptable de l’Etat constitue un «projet difficile et compliqué», et «cette complexité peut être levée grâce à l’apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment par la mise en place d’un système d’information intégré», affirment Fatima Acha et Larbi Ghouini, de l’Université Alger 3. Ils précisent que l’actuelle comptabilité, construite selon une logique de caisse, «ne comporte aucun élément de comptabilité d’exercice permettant de présenter un bilan ou un compte de résultat selon des concepts reconnus par la communauté internationale». Pourtant, la nouvelle loi organique affirme la coexistence de trois types de comptabilité : générale, budgétaire et d’une comptabilité d’analyse des coûts. Dans une analyse au compte de la Revue des réformes économiques et intégration en économie mondiale, les deux universitaires indiquent que la réforme comptable «permet le passage d’une comptabilité de caisse vers une comptabilité d’exercice, tout en garantissant la sincérité et la clarté de la gestion publique». Pour sa part, M’Hamed Abaci, financier, explique que la réforme comptable de l’Etat doit être replacée pour «réunir grâce à la grande technicité de la comptabilité générale un moyen de ramener des intérêts privés à un intérêt général, ou encore on ne doit pas occulter la réalité socio-économique qu’elle peut refléter». A ses yeux, «un pays sans comptabilité aux normes, un facteur-clé de confiance pour les investisseurs (IDE) et les actionnaires, sans statistiques vérifiables et sans transparence ne peut fonctionner harmonieusement en interface d’une gouvernance en mutation constante au niveau mondial». Dans le même ordre d’idées, M. Abaci relève l’importance d’une réforme comptable qui soit «au diapason de l’économie et des stratégies pour un regard nouveau sur la transparence des opérations de l’Etat et la visibilité de la gestion des entreprises algériennes qui entravent la bonne gouvernance économique et financière du pays, voire la sécurité juridique pour les actionnaires et les investisseurs». Car, enchaîne l’expert, force est de constater que nos entreprises ne tiennent une comptabilité qu’à sa pure application fiscale où d’abord elle est subie surtout par les contribuables à faibles revenus, quand on sait que les premiers contributeurs dans la structure du budget de l’Etat sont «les travailleurs et les retraités». De son côté, Mme Messahel, de l’Université de Sétif, souligne que le passage d’une comptabilité de caisse à une comptabilité générale, qui est aujourd’hui un outil de gestion et d’aide à la décision indispensable dans le secteur public, est «devenue une nécessité pour l’Algérie». Car, explique-t-elle, «la comptabilité générale dans le secteur public sert d’outil de développement et de cadre pour un nouveau système de gouvernance budgétaire et de procédure budgétaire, notamment les ressources financières». Et pour que la réforme du système de comptabilité publique en Algérie réussisse, poursuit l’universitaire, «elle doit viser le cadre juridique et réglementaire de cette dernière».

Fouad Irnatene