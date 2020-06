Sétif : Lancement d’un grand concours pour inculquer la culture du bénévolat aux enfants

La maison de jeunes de la wilaya de Sétif a lancé un concours virtuel pour inculquer la culture du bénévolat chez les moins de 15 ans et ce, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris samedi des organisateurs. Organisée par l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) et le bureau de Sétif de l’association bénévolat sous le slogan «Partage tes idées à partir de chez toi», cette initiative vise à découvrir de jeunes talents et permettre aux enfants de libérer leur énergie au cours de cette période de confinement sanitaire, a indiqué à l’APS le chargé de communication de l’ODEJ, Abdelhak Boudissa. Ce concours s’inscrit dans le cadre des directives du ministère de la Jeunesse et des Sports pour permettre aux établissements de jeunes de rester au contact de leur public, et notamment les enfants, en mettant à leur disposition des espaces de loisirs et en organisant diverses activités virtuelles sur les réseaux sociaux tout au long de la période de confinement. Les enfants âgés entre 4 et 15 ans devront, selon les conditions de ce concours, essayer de présenter le meilleur dessin, la meilleure chanson, le meilleur travail bénévole à la maison en plus du meilleur texte sur le thème du bénévolat, le meilleur travail théâtral et le meilleur monologue, a ajouté Boudissa. Les participants ont jusqu’à la fin du mois de juin pour présenter leurs œuvres à la maison de jeunes virtuelle, selon la même source qui a révélé avoir reçu jusqu’ici 15 œuvres, dont des dessins des pièces de théâtre. Il est à signaler que la maison de jeunes virtuelle, lancée par l’ODEJ pour pallier la fermeture des établissements de jeunes durant l’épidémie du Covid/19, a permis de découvrir de nombreux jeunes talents dans divers domaines. A cette occasion, plusieurs ateliers et activités pédagogiques habituellement organisés par les maisons de jeunes de la wilaya Sétif se sont tenus sur les réseaux sociaux pour drainer le plus grand nombre de personnes.