Patrimoine archéologique : une thérapie de choc pour la survie ?

Le constat est malheureusement cinglant à plusieurs titres : le patrimoine archéologique algérien est devenu un peu comme un navire qui, à force de subir moult avaries, finit par prendre eau de toutes parts. À peine un trou est-il bouché qu’il en surgit un autre et ainsi de suite, sans qu’il n’y ait eu, entre temps, une véritable opération de sauvetage de ce navire…

Entre les deux éléments comparés, une nuance de taille toutefois. Un navire qui, à force d’avaries, finit par fatalement couler peut être remplacé un jour ou l’autre par un autre navire, flambant neuf ou non. Mais un élément de patrimoine, archéologique ou autre soit-il, ne peut être remplacé, et encore moins restauré, s’il a été l’objet de déprédations qui très souvent sont irrémédiables. Les gravures rupestres de Taghit (wilaya de Béchar), pour ne citer que ce cas de figure, sont un des exemples des plus édifiants, et ce, en dépit des alertes maintes fois lancées tant par les responsables concernés que par les médias. Il faut savoir, à ce titre, que déjà en 1986, dans son magnifique ouvrage intitulé «Trésors de l’Atlas» (Ed. Entreprise nationale du livre, 126 pages) la préhistorienne du CNRPAH Ginette Aumassip prévenait en ces termes : «On ne saurait parler d’art rupestre sans évoquer un problème essentiel, celui de la dégradation. Exposées aux intempéries depuis des millénaires, les figurent se dégradent, et beaucoup ont vraisemblablement disparu. Au Khanguet el Hadjar, l’ocre rouge qui les recouvrait n’apparaît plus que ponctuellement. On ne voit plus le tableau en relief qu’avait peint l’artiste, mais une simple gravure. Au fil des temps, l’effritement de la roche estompe les traits jusqu’à les faire disparaitre. Ce vieillissement naturel est certes bien difficile à contrôler, mais on peut espérer le retarder en évitant les ruissellement des eaux sur les parois gravées, les excréments d’oiseaux, le développement de lichens».



Le mal étant profond, il faut une thérapie de choc



Mais la scientifique ne s’arrête pas là car elle enchaîne en signalant des «méfaits bien plus graves encore qui proviennent de l’homme lui-même». Et d’aviser : «Ceux-là sont parfaitement contrôlables pour autant que l’homme ait quelque respect pour l’image. Si l’on exclut les jets de pierres, faits des jeux de galopins ignorants, les détériorations les plus sévères résultent de l’intervention de ceux qui viennent rechercher une émotion devant l’image ! (…) La craie qui souligne le trait montre mieux les contours, mais elle détruit l’esthétique. Privilégiant certains traits aux dépens d’autres moins visibles, elle peut même déformer la réalité que l’agrandissement photographique, les longues et multiples observations en un lieu de repos auraient permis de retrouver. Mais que dire quand, à la craie, est substituée la peinture… ou lorsque le «rafraîchissement» du trait est fait par un objet dur qui écorche la roche ? C’est non plus temporairement mais définitivement que l’œuvre est défigurée… On comprend mal un tel vandalisme. Ces longues randonnées dans les montagnes qui permettent d’aller de station en station ne seraient-elles que le fait d’hommes qui, tout en le recherchant, ignorent la valeur de cet art ?» Afin que toutes ces déprédations cessent une bonne fois pour toutes, il faudrait une prise en charge totale, sérieuse — par une structure qui serait créée spécialement à cette fin — une structure, donc, qui agirait sous l’égide du ministère de tutelle ou carrément d’un ministère de souveraineté tant les dégâts commis jusque-là sont incommensurables. Et la mission de cette structure consisterait en l’établissement d’un inventaire préalable et complet de toutes les composantes — dégradées ou non — de ce patrimoine.



Tolérance zéro pour tout éventuel prédateur



Quand bien même cela prendrait du temps, il y aurait lieu d’adopter et de suivre une démarche, ou plutôt un protocole thérapeutique à étapes qui puisse aboutir à une sécurisation totalisante de ce patrimoine, y compris, si besoin est, par l’armée. Autrement dit, pour accéder à la visite d’un pan quelconque de ce patrimoine, il faudrait désormais, ainsi que le font déjà presque tous les pays à forte densité touristique et artisanale et possédant un patrimoine archéologique, adopter et faire suivre une procédure semblable aux passages en Douane et PAF des ports et aéroports : autorisations d’accès délivrées par les autorités concernées, fouille complète des bagages, etc. Et tolérance zéro pour dissuader tout éventuel prédateur qui contreviendrait au dispositif législatif mis au point dans ce domaine. C’est à cette condition, et seulement à cette condition-là, entres autres, qu’on pourrait considérer que le patrimoine archéologique de notre pays sera protégé et sauvegardé.



Kamel Bouslama