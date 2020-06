Edition : Pour une meilleure promotion de tamazight

La nécessité de valoriser l’édition en tamazight en Algérie et de publier de nouveaux ouvrages dans cette langue pour enrichir la Bibliothèque nationale fait partie des priorités du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).

À cet effet, et dans le cadre de son programme d'activités annuel, il a été a organisé samedi dernier, au siège de l’instance à Alger, un atelier opérationnel consacré à la validation des contes amazighs collectés pour édition dans différentes variantes linguistiques amazighes en usage en Algérie. Ce programme permet la collecte du patrimoine immatériel amazigh à travers tout le territoire national en vue de sa promotion, sa préservation, mais aussi pour qu'il en soit une référence et un legs aux générations futures. La collecte de ces contes a été attribuée à une équipe pluridisciplinaire d’universitaires. Cette proposition a été faite à deux associations, en l'occurrence «Numidia» d'Oran et «Tifaouin» de Beni Haouaret de wilaya de Tipaza, qui ont pu collecter un nombre considérable de contes oraux «tinfussin». Le défi, comme il a été précisé par le secrétaire général du HCA Si El Hachemi Assad, vise la publication de 19 contes avec 13 variantes amazighes, «sans aucune discrimination». «Le contenu doit avoir l'accord de l'équipe chargée de cette tâche. Il faut qu'il soit authentifié et transcrit par un enregistrement vocal», explique Assad, soulignant que ces contes feront, par la suite, l'objet d'une publication par l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG). Après publication, ces contes seront distribués aux écoliers et aux enseignants des différents paliers d'enseignement de tamazight. Ils concerneront également la Télévision nationale (Chaîne 4) qui prépare des émissions d'enseignement de la langue amazigh. A ce titre, et lors de cet atelier, les organisateurs ont annoncé le programme de publication conjoint avec l'ENAG, dont le représentant était présent, dans le cadre du partenariat avec le Haut-Commissariat à l’Amazighité et l'Association nationale d'alphabétisation IQRA. Cette association a depuis longtemps œuvré à la promotion de tamazight en collaboration avec le HCA. Si El Hachemi Assad a en outre insisté sur le fait que les associations culturelles doivent jouer «pleinement leur rôle» pour la promotion de la langue amazigh. «Les associations culturelles qui activent dans le domaine de tamazight et partenaires du HCA sont chargées de la collecte des contes, sous la supervision du professeur Ola Al-Yazid de l'Université de Mascara et membre de l'Association culturelle «Numidia» de la wilaya d'Oran. La collecte des contes amazighs dans ses différentes variantes linguistiques est réalisée par une équipe compétente pluridisciplinaire. À ce titre, Si El Hachemi Assad a salué le rôle joué par l'association Iqra dans l'alphabétisation des adultes, en évoquant les travaux et les positions extraordinaires de l'ancienne présidente de l'association, la défunte Aïcha Baraki.

Kafia Ait Allouache