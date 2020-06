Mali : Deux casques bleus tués dans le nord

Deux Casques bleus des Nations unies ont été tués samedi dans une attaque de leur convoi dans le nord du Mali, a annoncé dimanche le chef de la mission de l'ONU dans le pays. L'attaque a été perpétrée par des «individus armés non identifiés», a précisé l'organisation. Deux soldats de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) ont été tués par des hommes armés «non identifiés» dans le Nord de ce pays ouest-africain en proie aux attaques terroristes, a annoncé l'ONU dimanche. Un convoi logistique de la Minusma reliant Tessalit et Gao, dans le Nord, a été attaqué «hier (samedi) aux alentours de 19 heures» par des «individus armés non identifiés» qui ont «tué deux soldats de la paix», a indiqué la Minusma dans un communiqué, sans préciser la nationalité des soldats tués. Le convoi était à l'arrêt quand il a été attaqué vers la commune de Tarkint, au nord-est de Gao, plus grande ville du nord du Mali. «Les Casques bleus de la Minusma ont riposté avec fermeté et mis en fuite les assaillants, a indiqué la force de l'ONU. Cité dans ce communiqué, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, a fait part «de son indignation et de sa profonde peine». Il a condamné des «actes lâches qui ont pour but de paralyser les opérations de la Mission sur le terrain».