Grand angle : Tant que…

Mardi et vendredi prochains, les membres du Conseil de sécurité auront à leur ordre du jour l’examen de deux conflits qui perdurent en Syrie et au Yémen. Le Conseil de sécurité évaluera avec les envoyés spéciaux de l’ONU les processus politiques qui n’arrivent pas à être mis en œuvre dans ces deux pays. Deux conflits qui ont comme dénominateur commun la dévastation causée par des années de guerre et le nombre élevé de morts, blessés et déplacés engendrés par les combats entre les protagonistes. Selon un bilan publié en 2020, en Syrie, la guerre a fait au moins 384 000 morts, dont plus de 116 000 civils, et des millions de déplacés. Au Yémen, le bilan de cinq ans de guerre est tout aussi catastrophique. Elle est la cause de la pire crise humanitaire jamais enregistrée dans le monde. Et tout comme en Syrie, elle a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, et environ 24 millions de Yéménites, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d’aide humanitaire. Les appels à des cessez-le-feu et à la reprise des pourparlers dans le cadre du processus initié par l’ONU restent sans écho. A ce stade du constat, on peut se demander naïvement pourquoi c’est la voie armée qui est privilégiée au détriment de la solution politique prônée par la communauté internationale en vue de régler le différend entre les parties en conflit. Mais une telle interrogation reviendrait à occulter le rôle joué par les soutiens et parrains extérieurs qui livrent aux belligérants les armes pour s’entretuer et tuer des civils qui sont les premières victimes de leur volonté de garder ou de s’accaparer le pouvoir par la force. La voix de la population, tant en Syrie qu’au Yémen, qui appelle à la cessation des combats et au retour de la paix est étouffée par les bruits des bombes et des explosions. A des milliers de kilomètres de ces horreurs infligées à des innocents et dénoncées par les ONG, les membres du Conseil de sécurité ne semblent pas trop pressés de mettre un terme. Pourtant, en son sein siègent les cinq puissances mondiales qui ont droit de vie et de mort sur nombre de dirigeants du monde. Mais à force de ménager leurs alliés, impliqués d’une manière ou d’une autre dans ces conflits, ils encouragent le durcissement de leurs positions et poussent au pourrissement. A l’issue de la visioconférence, le Conseil de sécurité interpellera sans nul doute les envoyés spéciaux de l’ONU et exigera d’eux des résultats tangibles, en occultant leur responsabilité dans l’échec, à ce jour du moins, de la mission des médiateurs onusiens. Et force est de craindre qu’il en sera ainsi, tant que le Conseil de sécurité évitera d’assumer ses responsabilités.

Nadia K.