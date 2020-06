Attaques terroristes au Nigeria : Au moins 38 morts

Le groupe Etat islamique a encore frappé. Au moins 38 personnes ont été tuées lors d’une attaque terroriste dans un village isolé, selon le témoignage des habitants. Le village visé, Goni Usmanti, est situé à une soixantaine de km de la localité garnison de Monguno. Des éléments de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont brièvement affronté des membres d'une milice locale d'autodéfense soutenue par le gouvernement, avant de s’en prendre aux habitants. «Les terroristes ont tué 38 personnes, dont six miliciens», a déclaré le chef de la milice locale, Babakura Kolo. Les terroristes ont également ouvert le feu sur un camion rempli de commerçants, puis y ont mis le feu avec ses occupants toujours à l'intérieur.

«Nous ne savons pas combien de personnes il y avait dans le camion», a-t-il expliqué. «Il était totalement carbonisé, ce qui rend difficile l'identification des corps. Seuls deux passagers ont pu sauter et s'échapper». Les assaillants ont aussi attaqué quelques heures plus tard la localité de Monguno, où 15 personnes, dont neuf soldats, un milicien et cinq civils, ont été tués, selon un membre de la milice d'autodéfense locale. Monguno abrite une base militaire et des dizaines de milliers de personnes déplacées par dix ans de violences terroristes.

L'armée nigériane a affirmé dimanche avoir tué 20 terroristes. L'ONU s'est déclarée «consternée» par ces deux attaques dans lesquelles «de nombreux civils ont été tués, dont une fillette de 4 ans», et fait au moins 37 blessés. Elle affirme que le centre abritant 50 travailleurs humanitaires à Monguno n'avait subi que peu de dégâts, mais semblait avoir été «visé directement».

Un engin «explosif qui ne s'est pas déclenché a été retrouvé devant la porte» du centre, selon l'ONU. Des véhicules et des bâtiments de l'ONU situés à l'extérieur du centre ont été incendiés, affirme le communiqué.