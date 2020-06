Barrage de la renaissance : La «guerre» des mots

L'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie ont déclaré dimanche que les pourparlers se poursuivraient plus tard cette semaine pour résoudre leur différend sur un barrage du Nil que l'Ethiopie est en train de construire, alors même que Le Caire a accusé Addis-Abeba de rejeter les «questions fondamentales» au cœur des négociations. L'Éthiopie veut commencer à remplir le réservoir du barrage dans les semaines à venir, mais l'Égypte a fait part de ses préoccupations selon lesquelles le fait de remplir le réservoir trop rapidement et sans accord pourrait réduire considérablement la quantité d'eau du Nil disponible pour l'Égypte.

Les deux pays ont clairement indiqué dans le passé qu'ils pourraient prendre des mesures pour protéger leurs intérêts en cas d'échec des négociations et que les experts craignent qu'une rupture des pourparlers ne conduise à un conflit. Les pourparlers qui ont repris la semaine dernière par vidéoconférence après des mois d’impasse ont repris hier. Cependant, les négociations les plus récentes ont été ponctuées de vifs commentaires de la part de l'Égypte et de l'Éthiopie. Le ministère égyptien de l'Irrigation a déclaré samedi dans un communiqué que l'Éthiopie cherchait à renégocier un certain nombre de points de discorde, ce qui «a démontré qu'il existe de nombreuses questions fondamentales que l'Éthiopie continue de rejeter». Le porte-parole du ministère de l'Irrigation, Mohammed el-Sebaei, a accusé l'Éthiopie d'entraver les pourparlers avec une nouvelle proposition qu'il a qualifiée de «préoccupante».

La veille, le chef adjoint de l'armée éthiopienne avait déclaré que son pays se défendrait fermement et ne négocierait pas sa souveraineté. Les pourparlers ont été interrompus de façon acrimonieuse en février, après que l'Éthiopie a rejeté un accord conçu par les États-Unis et accusé l'administration Trump de prendre parti pour l'Égypte. À l'époque, le ministère égyptien des Affaires étrangères avait déclaré qu'il utiliserait «tous les moyens disponibles» pour défendre «les intérêts» de son peuple. La construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne de 4,6 milliards de dollars sur le Nil bleu est terminée à plus de 70% et promet de fournir l'électricité dont les 100 millions d'Ethiopiens ont grandement besoin. L'Égypte cherche à protéger sa principale source d'eau douce pour sa population importante et croissante, également de plus de 100 millions d'habitants. William Davison, analyste principal au Crisis Group, un groupe de réflexion basé à Bruxelles, a déclaré que la reprise des pourparlers était «nécessaire et positive», mais qu'il y avait toujours «des désaccords considérables» entre les parties sur des questions clés, principalement sur la façon de gérer les futures sécheresses, ainsi que la manière de résoudre les éventuels litiges futurs. «Toute nouvelle pause dans les pourparlers ne serait pas la bienvenue, car la seule façon de résoudre ce problème est que les parties restent engagées dans les négociations jusqu'à ce qu'elles parviennent à un consensus sur les questions en suspens», a-t-il déclaré.

«La proposition éthiopienne vise à supprimer tous les accords et accords conclus par les trois pays au cours des négociations s'étendant sur près d'une décennie», a déclaré samedi El-Sebaei. Dimanche, le ministère éthiopien de l'Eau et de l'Énergie a déclaré que les commentaires d'El-Sebaei étaient «regrettables». Il a déclaré que si les négociations en cours échouaient, ce serait en raison de «l'obstination de l'Égypte à maintenir un accord d'allocation de l'eau basé sur la colonisation qui prive l'Éthiopie et tous les pays en amont de leurs droits naturels et légitimes».

R. I.