L’OLP met en garde Israël contre ses plans relatifs à la Cisjordanie : «Éliminer toute possibilité de paix»

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a mis en garde contre l'annexion de pans de la Cisjordanie prévue par le cabinet de Netanyahou dans le cadre de l'accord du siècle, indique l’agence de presse palestinienne Wafa.

Pour M. Erekat, un tel acte reviendrait à «éliminer toute possibilité de paix dans la région». Saeb Erekat, secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a accusé dimanche le Premier ministre israélien de tenter de tuer toute possibilité de paix dans la région, annonce l’agence de presse palestinienne. «Si Netanyahou annexe ne serait-ce qu’un pouce du territoire palestinien, cela reviendrait à éliminer toute possibilité de paix dans la région», a déclaré M. Erekat lors d’une rencontre tenue dimanche au Jerusalem Press Club. «Si Netanyahou annexe une quelconque partie des territoires palestiniens occupés, il doit être prêt à prendre ses responsabilités en tant que représentant du pouvoir-occupant, car l'annexion signifie la destruction de l’Autorité palestinienne», a-t-il ajouté. «Plus loin Israël ira, plus les réponses de la Palestine seront lourdes.» Cependant, la démarche du chef du Likoud est loin de faire l’unanimité au sein de la classe politique et de la société israélienne. Des milliers de manifestants ont battu le pavé début juin dans Tel-Aviv, désavouant ainsi la décision du nouveau gouvernement d’union nationale. Même l’ancien Premier ministre Ehud Olmert s’est mis de la partie. Dans une interview à un médias saoudien, l’ancien Premier ministre considère que la Cisjordanie est une zone qui n’a rien à voir avec les préoccupations israéliennes en matière de sécurité. «L’affirmation selon laquelle nous avons besoin d’une partie de la Cisjordanie maintenant du point de vue de la sécurité est un non-sens dénué de vérité. Je dis cela en tant que Premier ministre d’Israël», a fait savoir M. Olmert. «L’annexion conduira à une catastrophe», a averti celui qui a occupé la fonction de Premier ministre de 2006 à 2009, avant de démissionner au milieu d’une enquête pour corruption qui a finalement conduit à son emprisonnement en 2016. Des affirmations qui lui ont attiré les critiques les plus acerbes de la part des ultras du gouvernement israélien et des membres du parti Likoud.

M. T. et Agences