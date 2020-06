MCO : La FAF joue les intermédiaires dans l’affaire Cavalli

Éclaboussé, et pas qu’un peu, par l’affaire Jean-Michel Cavalli, le MC Oran a pu compter sur l’aide de la FAF qui a accepté de jouer les intermédiaires. La première instance du football algérien a repris carrément le dossier. Le bureau de Cherif El Ouezzani peut vaquer à d’autres priorités. Comme convenu lors de la dernière session mensuelle du bureau fédéral, la FAF s’est proposée de jouer les intermédiaires dans les affaires de litiges dans lesquelles plusieurs clubs algériens ont été condamnés par la FIFA. Parmi les clubs les clubs concernés, le MCO qui a été condamné par la FIFA à payer près de sept millions de dinars à son ancien entraîneur, Jean-Michel Cavalli. Cette affaire a suscité, il faut le dit, une vive polémique chez les Hamraoua, tant est la façon avec laquelle le dossier a été défendu par le club laissait à désirer. Pour cause, dans les faits, le technicien français était déclaré en abandon de poste et deux mises en demeure lui ont été envoyées par un huissier de justice par l’ancien directoire, présidé par Ahmed Belhadj.

Au final, c’est le MCO qui se retrouve condamné pour licenciement abusif à payer son ancien coach, car ces pièces importantes n’ont jamais été versées au dossier. Aberrant ! Pour régler définitivement l’affaire et éviter d’être condamné à payer des pénalités, le MCO a confié le dossier à la FAF. Cette dernière est déjà entrée en contact avec Jean-Michel Cavalli pour s’entendre sur les modalités de payement et recevoir les coordonnées exactes pour effectuer les virements. Pour clore définitivement le dossier, Cavalli doit certifier à la FIFA par courrier avoir bel et bien été payé.

En ce qui concerne les sommes à verser, la FAF se chargera de transférer la somme en devise. De son côté, le MCO devra en verser l’équivalent en monnaie nationale dans les comptes de la fédération. Un deal qui permet au MCO de respirer un tant soit peu, le club étant étouffé par une crise financière aiguë.

Amar B.