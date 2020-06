Prise en charge des cancéreux durant la crise sanitaire : Des mesures de prévention strictes

Avec la phase de déconfinement, les hôpitaux s'apprêtent à connaître un important retour des malades hors-Covid-19 vers les différents services. Les professionnels de la santé redoutent une déferlante et tentent de s'organiser pour faire face à cette situation. La crise sanitaire a éloigné les patients des hôpitaux, la priorité étant accordée aux patients atteints du coronavirus. Se pose alors la problématique de la prise en charge des cancéreux atteints par le Coronavirus et la gestion post-Covid-19 des services en charge des malades du cancer.

Des questions qui ont été au centre des débats lors d’une visioconférence qui a réuni trois éminents professeurs et chefs de service hématologie et oncologie de l’EHU d’Oran, du CHU de Tizi-Ouzou et du CHU d’Annaba.

Les Professeurs Mohamed Amine Bekadja, Hocine Ait-Ali et Fatiha Grifi ont révélé, à cet effet, que leurs services n’ont jamais cessé de soigner les malades tout au long des trois mois déconfinement en enregistrant une hausse du nombre des patients venus pour les soins nécessaires.

Pour la première cité, il ne s’agit nullement d’un retour des malades atteints de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) puisque, selon lui, ils venaient toujours à l’hôpital pour recevoir leurs soins qui sont lourds, à l’instar de la chimiothérapie. «Il est vrai que le personnel soignant était dépassé, malheureusement, on compte aujourd’hui des malades LLC qui sont infectés par le Covid-19», a indiqué le chef de service hématologie et oncologie de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran.

Il expliquera que les patients atteints de la leucémie lymphoïde chronique et du Covid-19 représentent deux situations distinctes, à savoir ceux qui sont symptomatiques et ceux qui sont asymptomatiques. «S’il est asymptomatique, il faut voir le diagnostic de la maladie et s’il est à un stade très avancé, il faut le mettre en confinement pendant 14 jours et lui dispenser le traitement selon les recommandations internationales utilisées dans le traitement des maladies cancéreuses, en particulier dans la LLC», a détaillé le médecin qui soulève le problème du retour d’un grand nombre de malades hors-Covid-19 vers les autres services. «On doit leur imposer les règles barrières et les mesures de protection les plus strictes pour éviter la propagation du virus», a-t-il plaidé.

De son côté, Le Pr. Fatiha Grifi a souligné que son service connaît une situation «difficile à gérer» et révélé que le personnel médical a été pris d’une panique aggravée par le manque de moyens de protection notamment. La cheffe de service hématologie et oncologie du CHU d’Annaba a confié avoir déploré jeudi dernier le décès de deux patients cancéreux, deux jours seulement après leur infection par la Covid-19, regrettant que son service n’ait rien pu faire.



Le service d’hématologie n’a jamais cessé de fonctionner



Coordinateur national de la LLC, le Pr. Hocine Ait-Ali a affirmé que l’hospitalisation n’a pas cessé au CHU de Tizi-Ouzou et relevé que le personnel médical ne prenait en charge que les cas urgents ainsi que le renouvellement des ordonnances des patients. «Les nouveaux malades n’étaient pas pris en charge», a-t-il noté.

Après avoir décrit la situation sanitaire actuelle dans leur service, les trois spécialistes du cancer du sang ont affirmé que les cancéreux sont exposés à un risque Covid-19 plus élevé que les autres sujets. «Les personnes atteintes de la LLC et infectées par le virus développent des complications plus graves, ce qui conduira à une mort certaine», ont-ils mis en garde.

Sur un autre chapitre, les conférenciers ont assuré la disponibilité du traitement de la maladie dans leurs services respectifs et affirmé que le même traitement est dispensé en France, aux Etats-Unis ainsi que dans d’autres pays. «On travaille selon les standards internationaux, on n’a rien inventé», ont-ils déclaré.

A la fin de la conférence, les trois praticiens ont tenu à appeler les citoyens, plus particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques, à faire preuve d’une grande vigilance et d’être responsables en prenant toutes les précautions possibles pour éviter toute contagion.

Ils ont insisté, par ailleurs, sur l’éducation sanitaire ainsi que sur les gestes barrières à adopter, dont le respect de la distanciation physique dans tous les endroits où ils se rendent, le port du masque de protection, le lavage des mains au savon et l’usage du gel désinfectant.

Les médecins ont également souhaité que les malades soient accompagnés d’un seul proche et surtout ne pas prendre les transports en commun pour éviter tout contact avec des personnes étrangères. «Parmi les malades LLC atteints du Coronavirus, très rares sont ceux qui sont sortis indemnes», ont-ils déploré.

Il convient de rappeler que la leucémie lymphoïde chronique est une maladie touchant des cellules du sang appelées lymphocytes B, qui sont produites par la moelle osseuse.

Mohamed Mendaci