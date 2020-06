Ouargla : La commission d’enquête épidémiologique achève sa mission

La commission d’enquête épidémiologique, dépêchée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) pour faire un point de situation épidémiologique du Coronavirus, a achevé sa mission dans la wilaya d’Ouargla, a affirmé hier la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Ouargla.

Composée de praticiens spécialistes en maladies infectieuses et en médecine préventive, cette commission s’est enquise, à travers des visites de terrain durant quatre jours dans différents services de santé et établissements publics hospitaliers dans les daïras d’Ouargla, Hassi-Messaoud et Touggourt, des conditions de prise en charge des personnes, des modalités d’élaboration des enquêtes épidémiologiques au niveau local et des méthodes thérapeutiques adoptées par les staffs médicaux en direction des malades, a expliqué le DSP, Tarek Belbey. La commission doit, au terme de sa mission dans la wilaya, soulever un rapport consignant les observations relevées sur le terrain et des suggestions au ministère de la Santé qui aura à prendre, à la lumière de ce document, les mesures nécessaires pour une meilleure prise en charge des victimes de Covid-19, a-t-il expliqué. Les services de la santé de la wilaya d’Ouargla ont déployé, depuis l’apparition de cette pandémie, un total de 284 lits pour la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19, dont 200 lits au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf à Ouargla, 32 lits au niveau de l’hôpital Slimane-Amirat de Touggourt, 42 lits au niveau de l’hôpital de Hassi-Messaoud, et 10 lits à l’hôpital de Taïbet, selon la même source.