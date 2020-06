Des spécialistes de la santé mettent en garde : «La situation est stable, mais la menace n’est pas écartée»

Les dernières décisions du gouvernement en rapport avec le confinement, allégé dans 19 wilayas et totalement levé dans le reste du pays, traduisent une évolution dans la gestion de la crise sanitaire, favorablement accueillie par le citoyen dans le sens où elle permet une reprise quasi normale des activités, comme c’est le cas depuis hier pour de nombreuses filières commerciales.

«La situation est sous contrôle.» C’est ce qu’affirment les spécialistes de la santé et notamment les membres du Comité scientifique du suivi de l’évolution du Covid-19, non sans mettre l’accent sur l’adhésion de la population en faisant valoir une attitude sociale respectueuse des mesures barrières et de distanciation sociale.

«Aussi bien le port des masques que le fait de se laver les mains régulièrement et autres mesures d’hygiène sont parmi les mesures qui devraient être nécessairement banalisées au sein de la société pour empêcher la propagation du virus», insiste le Dr Mohamed Bekkat-Berkani, membre du Comité scientifique.

La situation épidémiologique est stabilisée, vu qu’à l’échelle nationale nous enregistrons un nombre de cas stationnaire, et dans certaines wilayas, notamment celles concernées par la décision de levée du confinement, les contaminations ont été sensiblement réduites».

«La situation s’est stabilisée mais la menace n’est pas complètement écartée», affirme, de son côté, le Dr Lyes Merabet, président du syndicat des praticiens spécialistes de la santé publique.

«Nous avons réalisé de bons résultats et nous ne sommes plus dans une situation qu’ont vécue ou que vivent encore d’autres pays. Nous continuons toutefois à recenser une centaine de cas et près d’une dizaine de décès par jour malheureusement. Nous sommes donc tenus de fournir encore davantage d’effort en matière de lutte contre l’épidémie et dans cette dynamique, les citoyens doivent adhérer par le respect absolu des mesures préventives et des gestes barrières».

Refonte globale du système sanitaire



Nos interlocuteurs ont salué par ailleurs la décision du président de la République portant création d’une agence nationale de sécurité sanitaire. «C’est une revendication du Conseil de l’ordre des médecins datant d’une douzaine d’années et qui vient se concrétiser», affirme, à ce propos, le Dr Bekkat-Berkani. «On a grandement besoin en effet de ce type d’agence qui ne dépend pas du ministère de la Santé mais plutôt des hautes autorités du pays et qui puisse répondre à l’utilité de réformer la santé publique et privée en profondeur», a-t-il dit. Entre autres missions de cette Agence, il cite la consolidation de l’accès aux soins, la rentabilisation des hôpitaux, l’amélioration du rendement du corps médical, les médecins en particulier, par une prise en charge de leurs préoccupations socioprofessionnelles. Il s’agit également de conforter le système de protection contre les maladies transmissibles et non transmissibles et de promouvoir une industrie pharmaceutique compétitive. «Dans tous ces domaines, l’agence de sécurité sanitaire aura donc à établir des plans d’action à soumettre aux hautes autorités du pays et soulager, de ce fait, le ministère de la Santé qui deviendra un département gestionnaire», explique encore M. Bekkat-Berkani. Même avis du côté du Dr Lyes Merabet pour lequel la création de cette agence témoigne d’une volonté de s’appuyer sur les fondements réels d’une refonte du système de santé. «L’épidémie mondiale du coronavirus a démonté l’importance de doter le pays des outils nécessaires pour accompagner les mutations socio-sanitaires, les changements démographiques et pour répondre à des situations de crise sanitaire, comme c’est le cas aujourd’hui», a-t-il estimé.

