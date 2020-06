Déstockage de la Volaille  : Poursuite des opérations au niveau des points de vente directe

Les opérations de déstockage de la volaille se poursuivent au niveau des offices de régulation concernés sur le territoire national, pour permettre aux différents intervenants dans la chaîne de production et de distribution de procéder à la vente directe au consommateur au prix de 250 DA/kg, afin de préserver le pouvoir d'achat, a indiqué, hier, la présidente-directrice générale (PDG) de la société avicole, Djenaoui Chekour Lamia.

Intervenant, à l'occasion du déstockage de quantités de viande blanche congelée au niveau des stocks de la société avicole à Chéraga (Alger), Mme Djenaoui Chekour a déclaré à la presse que le marché national sera approvisionné en quantités considérables de ces viandes en vue de stabiliser les prix de la viande blanche qui ont connu dernièrement une flambée ayant atteint 410 DA/kg, et, partant, préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Elle a précisé que les quantités déstockées, hier, seront remplacées

directement par de nouvelles, ajoutant que l'activité de la société avicole (relevant du ministère de l'Agriculture et du

Développement rural) ne se limite pas à la vente de la volaille congelée, mais elle commercialise les produits dérivés de la volaille (viandes transformées, sauces, etc).

De son côté, la cheffe du département commercial et de commercialisation à l'Office national des aliments de bétail (ONAB),

Hassina Ghabri, a indiqué que l'Office avait consacré 69 points de vente

de volaille à travers le territoire national au prix de 250 DA/kg.