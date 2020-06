Santé animale : M. Omari reçoit les membres de l’AAVP

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a reçu, samedi à Alger, les membres du bureau national de l'Association algérienne des vétérinaires privés (AAVP), avec lesquels il a évoqué les dossiers liés à la santé animale et à l'organisation de cette corporation, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres du secteur, les membres de l'AAVP ont présenté un aperçu sur les principales activités de leur association et son programme d'action tracé au niveau national, ainsi que les questions inhérentes à la profession, dont la formation.

Les représentants de l'AAVP ont exprimé leur disposition à contribuer au développement et à la modernisation du secteur, notamment en matière de mesure de la richesse animale.

À cet effet, le ministre a salué les efforts consentis par les praticiens vétérinaires, aussi bien dans le secteur public que privé, pour faire face à la pandémie Covid-19, en veillant, en dépit des conditions difficiles, à préserver la santé animale, ainsi que la santé du consommateur.

M. Omari a appelé les membres de cette association, créée nouvellement, à contribuer, aux côtés des services vétérinaires du secteur public, au contrôle des cheptels et à la sensibilisation, notamment à l'approche de l'Aïd-el-Adha, ainsi qu'à veiller à l'application des mesures de prévention contre Covid-19 au niveau des marchés du bétail et à travers les points de vente de moutons.

Il a assuré, dans ce sens, que les portes du ministère restent ouvertes aux membres de l'association, en vue de leur permettre de soumettre leurs propositions sur toutes les questions liées à l'amélioration de la santé animale, en se basant sur la recherche et la formation, les appelant à adhérer en force à l'Ordre national des vétérinaires algériens qui constitue un véritable acquis pour la profession.