Oran : Les taxis de nouveau sur les routes

Les chauffeurs de taxi ont tenu hier un rassemblement devant le siège de la wilaya d'Oran pour protester contre certaines mesures contenues dans le protocole sanitaire élaboré par le gouvernement et qui conditionne la reprise de leur activité.

Il s’agit principalement de la mise en place d’une vitre de protection de type plexyglass entre le conducteur et le client, et l’interdiction de transporter plus d’un passager. Pour eux, ces deux mesures «sont tout simplement inapplicables».

Contacté par nos soins, le coordinateur du bureau de wilaya de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, Mouad Abed, a confirmé le rejet par les chauffeurs de taxi des deux dispositions.

«Dès l’annonce des mesures sanitaires qui conditionnent la reprise de l’activité du transport urbain, nous avons relevé que certaines d’entre elles sont difficiles à appliquer. Concernant la mise en place d’une vitre de protection plexyglass entre le conducteur et le client, les chauffeurs de taxi ont jugé cette mesure coûteuse et techniquement impossible à mettre en œuvre avant la date de la reprise». Son coût est estimé à près de 7.000 DA.

Un montant qui n’est pas à la portée de la majorité des chauffeurs de taxi, notamment qu’ils sont à l’arrêt depuis près de trois mois, explique le responsable.

Pour ce qui est de l’autre mesure objet de contestation, M. Abed a fait remarquer que souvent les clients qui sollicitent les services taxi sont accompagnés par des membres de leur famille ou des amis.

«Nous espérons ainsi que tout va rentrer dans l’ordre et que l’activité reprendra lundi (aujourd’hui, ndlr) dans des conditions normales», a-t-il assuré.

Il convient de souligner qu’outre ces deux mesures, le plan de prévention sanitaire comprend la mise à disposition du client de la solution hydro-alcoolique avec obligation du port du masque de protection pour le conducteur et le client et l’installation du client au siège arrière recouvert d’un film plastique et nettoyé après chaque course.



Secteur des transports : 4.930 bénéficiaires de l’allocation de solidarité



Selon le même responsable, 4.930 personnes exerçant dans l’activité du transport — taxis, bus et d’auto-école — ont bénéficié de l’allocation de 10.000 DA. Sur ce total, figurent 2800 chauffeurs de taxi. Concernant le retard du versement de cette allocation, M. Mouad a expliqué qu’il est dû aux doubles et aux triples inscriptions.

«Certaines personnes se sont inscrites dans plusieurs organisations relevant de l’UGCAA. Une fois les listes parvenues aux services de la Direction de l’administration locale, un minutieux tri a été opéré. 450 commerçants et 470 artisans en sont bénéficiaires», selon le même responsable, qui a précisé que les listes d’inscription demeurent ouvertes. Les journaliers sont pris en charges dans le cadre des actions sociales de soutien et de solidarité.

Amel Saher