Allégement du confinement et reprise des activités : Net regain d’animation et d’activité

Les décisions de la levée totale du confinement dans certaines wilayas, et son allégement pour les autres, ainsi que la reprise sous conditions de certaines activités commerciales, des professions libérales et de services ont été accueillies avec soulagement par les professionnels affectés par la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19.

Les représentants des commerçants ont accueilli avec satisfaction la décision du Premier ministère de rouvrir les activités commerciales et artisanales, dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement progressif, tout en s’engageant au strict respect des mesures de prévention.

C’est le cas de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens qui salue, via un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la réouverture des commerces de vêtements et chaussures, des salons de coiffure pour femmes, des auto-écoles et d'activité de location de voitures dans toutes les wilayas, ainsi que l'ouverture des cafétérias et des restaurants dans les 19 wilayas concernées par la levée totale du confinement.

L’Anca réitère l’engagement des commerçants et des artisans à respecter les procédures et les conditions de prévention contre la Covid-19 afin de préserver leur vie et celle de leurs clients, et d'éviter les sanctions, ainsi que d'accélérer le retour à la vie normale. L’organisation se dit également engagée à poursuivre ses programmes de sensibilisation pour lutter contre la pandémie de coronavirus et poursuivra également ses efforts en coordination avec les ministères concernés pour accompagner et aider tous les professionnels affectés.

Pour sa part, l'Union générale des commerçants et artisans algériens a également exprimé sa satisfaction quant à la décision de la levée totale du confinement dans 19 wilayas, et de modifier les heures de confinement dans les autres wilayas. «Nous saluons la décision de reprise de la plupart des activités commerciales et de la vie économique, dans le cadre de la deuxième phase de la levée progressive du confinement. À cette occasion, nous appelons l’ensemble des commerçants, artisans et prestataire de service à adhérer à cette démarche, à respecter strictement les mesures de prévention sanitaire, à maintenir la distanciation sociale et à faire preuve de conscience et de discipline maximales dans le comportement collectif», a souligné un communiqué de presse de l’UGCAA.

L’organisation que dirige Hazab Benchohra appelle, à travers tous ses bureaux dans les 48 wilayas et les fédérations nationales et professionnelles, à poursuivre les efforts et les opérations de solidarité, de sensibilisation et de distribution à titre gratuit de masques et des solutions hydro-alcooliques.

Elle invite tous les professionnels à se mobiliser et à coordonner avec les services locaux pour organiser les citoyens et les commerçants, les accompagner et les aider en cas de besoin, en vue d'éviter une deuxième vague de la pandémie s’il y a relâchement de la part de ces derniers.

Des citoyens, des commerçants et des travailleurs journaliers dans les chantiers de construction ont souligné la difficile situation sociale qu’ils vivaient et les effets économiques de la crise sanitaire sur leurs revenus.

Salima Ettouahria