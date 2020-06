Taxis, salons de coiffure, magasins de vêtements, auto-écoles… : Les dernières retouches

L’Algérie a entamé hier la seconde phase de déconfinement. Ainsi, 19 wilayas ont connu une levée totale du confinement, tandis que 29 autres, dont la capitale, passent au confinement partiel de 20h à 5h.

Plusieurs activités sont donc autorisées à reprendre, à condition de respecter scrupuleusement les mesures de distanciation sociale, de port obligatoire du masque et d’hygiène.

Parmi ces activités, figurent les salons de coiffure pour dames, la vente d’effets vestimentaires et de chaussures, les auto-écoles, ainsi que la location de véhicules. Quant au transport public, les taxis, les bus et le tramway sont autorisés à reprendre du service.

Dans ce contexte, une virée dans les rues de la capitale permet de prendre le pouls des changements entraînés par l’entrée en vigueur de cette seconde phase.

Au boulevard Krim-Belkacem, Anis, un chauffeur de taxi trentenaire, est en train d’achever les derniers préparatifs avant la reprise de son activité.

«Je suis fin prêt pour reprendre le travail, comme vous pouvez le constater, j’ai installé un plexiglas et le gel hydro-alcoolique est prêt», a-t-il fait savoir, avant d’ajouter que sur le plan financier, la reprise de son activité professionnelle est une véritable bouffée d’oxygène. «Je ne sais pas si j’aurais pu tenir encore longtemps, donc je suis extrêmement soulagé», a-t-il indiqué, avant de faire part de ses appréhensions.



Des chauffeurs de taxi ont peur de reprendre



«Avant la pandémie, nous étions habitués à faire le plein de clients, à présent, la législation nous oblige à ne pas prendre plus d’un client par course. Par conséquent, nous avons vraiment peur de ne pas trouver notre compte sur le plan financier. Certains de nos collègues ne veulent d’ailleurs pas reprendre», a-t-il conclu, rappelant que ces appréhensions ne sauront diminuer la joie et le soulagement de la reprise pour son cas.

En contrebas, à quelques encablures de l’avenue Mustapha- Sayed-El-Ouali, un écriteau attire l’attention ; il s’agit d’un salon de coiffure pour dames qui a laissé un numéro pour pouvoir faire une réservation.

En contactant le numéro, Amira assure avoir quasiment rempli son carnet de réservations pour la semaine qui vient.

«Le salon de coiffure est un lieu de sociabilité important pour les femmes, aussi notre réouverture constitue un véritable bonheur et l’engouement est clairement palpable», a-t-elle noté, avant d’assurer que l’ensemble des mesures d’hygiène et de distanciation sociale seront scrupuleusement respectées pour la préservation de la santé du personnel et des clientes.

«Il n’y aura pas plus de deux clientes à la fois, et le port du masque ou de la bavette sera obligatoire», a-t-elle insisté.

À la rue Didouche-Mourad, dans un grand magasin de prêt-à-porter, les vendeurs s’affairaient aux dernières retouches avant la réouverture tant attendue. Nassim, responsable des ventes, affirme que l’enseigne a profité de la fermeture pour faire des travaux et apporter des aménagements en vue d’assurer plus de confort aux clients.

Dans la foulée, Nassim soutient que toutes les mesures préventives seront appliquées à la lettre par l’établissement.



«Le port du masque est non négociable.»



«Nous avons prévu la désinfection systématique des pièces de monnaie et des billets de banque, un traçage au sol afin d’éviter le croisement entre clients, la mise à disposition de désinfectants et un lavage régulier des locaux», a-t-il souligné, ajoutant que l’essayage des vêtements sera interdit et que le port du masque sera imposé. Pour Mounir, rencontré dans la rue, l’aménagement des horaires de confinement est une véritable libération. «Sincèrement, j’ai vraiment souffert, car je suis quelqu’un d’extrêmement mobile et ne plus pouvoir sortir après 17h a complètement chamboulé mon quotidien», a-t-il déclaré, avant d’indiquer que «fort heureusement, la vie reprend doucement, mais sûrement son cours».

Même son de cloche pour la jeune Soundous qui a confié qu’elle vit ce déconfinement comme un bonheur incommensurable. «Je sors de plus en plus, et je reprends goût à la vie en commun. Je prie Allah de pouvoir lever cette épreuve afin que l’on puisse reprendre davantage nos habitudes.

D’ailleurs, la saison estivale approche à grands pas et j’ai pleins de projets», a-t-elle souligné, avant de rappeler qu’un retour à la normale ne veut en aucun cas dire moins de vigilance.

Sami Kaidi