Dans la lucarne : Une nouvelle ère

Ce qui est très réconfortant pour ceux qui affectionnent le beau spectacle et aussi de suivre les rencontres de football pour sortir de la routine et de ce confinement que personne ne veut. Le Coronavirus recule et c'est tant mieux, même s'il faut continuer à respecter les mesures barrières, la distanciation sociale et autre. Le football espagnol a repris et en dépit de plus de 30.000 victimes. Le derby de l'Andalousie, Betis et Séville remporté par les sévillans a tenu toutes ses promesses. Chez nous, le principe de la reprise du championnat est acquis, même s'il faut attendre le déconfinement. Néanmoins, on reste accaparer toujours par l'affaire de l’enregistrement- sonore. On sait que la LFP s'est porté partie civile. C'est au tour du COA par le biais de Mohamed Meridja, président par intérim, d'appuyer la position du MJS de lutter contre la corruption. C'est le meilleur moyen d'éviter que ce genre de dérapage ne se reproduise plus. Il faut être ferme pour donner l'exemple. Une nouvelle ère s'ouvre qui, sans nul doute, permettra d’assainir la sphère sportive et barrer route à ceux qui aiment nager en eaux troubles.

Hamid Gharbi