Équipe nationale : Maxime Lopez, un dossier déjà clos

International français (il y a fait toutes ses classes jusqu’en sélection espoirs), Maxime Lopez est de ses joueurs qui peuvent prétendre à la double nationalité sportive, sa mère étant d’origine algérienne.

Son état civil fait qu’il est souvent interrogé, à l’image d’un Aouar, ou Fekir avant lui, sur la possibilité de le voir vêtir la tunique verte des Fennecs d’Algérie, comme son frère Julien avant lui.

Le joueur formé à l’OM n’a pas échappé à cette question «existentielle» une fois de plus, cette fois lors d’un live sur Twitter avec le steamer Warkik. Et la réponse du Marseillais ne risque pas de plaire aux «chauvins» de l’EN, même si on doit lui reconnaître au moins sa franchise là-dessus. «Est-ce que j’ai déjà pensé à jouer avec l’Algérie ? Honnêtement, non. On m’a posé la question 500 000 fois. Mon frère (Julien Lopez) a joué en équipes des jeunes avec l’Algérie. Ma mère est Algérienne, donc c’est vrai que j’ai la possibilité de jouer. Après, depuis que je suis en jeunes, je suis en Équipe de France. Je vais donc continuer là-dessus et on verra, mais ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie», a déclaré Lopez, qui garde donc comme option de rechange la sélection d’Algérie. Une position qui ne plaira pas forcément à Djamel Belmadi qui a un avis bien tranché sur la question.

En effet, le sélectionneur national avait dit clairement qu’il suivait le joueur formé à l’OM. «Tous ceux qui ont la possibilité de rejoindre l’équipe nationale —et c’est son cas (Lopez, ndlr) —bien sûr que je les supervise. Je le suis et j’y songe comme vous venez de le dire. Mais pour l’avoir approché, je ne l’ai pas encore fait pour plusieurs raisons, dont le fait qu’il est en Équipe de France espoirs. Maintenant, je ne sais pas ce qu’il souhaite pour son avenir en sélection.

On va continuer à suivre et réfléchir, et peut-être, un jour, on passera le cap de juste y songer», avait déclaré il y a plusieurs mois de cela Djamel Belmadi en conférence de presse.

Mais la sortie récente de Maxime Lopez doit avoir clarifié parfaitement les choses aux yeux du sélectionneur des Verts qui doit avoir pris acte de la volonté du joueur de «poursuivre pour l’instant avec l’équipe de France». Belmadi a dit clairement qu’il veut des joueurs qui ont déjà fait leur choix sans tergiversations. Pour lui, le maillot vert ça ne se négocie pas. Dossier clos, donc. Enfin, en principe...

Amar B.