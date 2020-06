Annoncé de retour à l’USMH : Abdelkader Meziani refuse de travailler avec l’équipe en place

Il est aussi très respecté par les amateurs de football et supporters des autres équipes. Meziani dont l’attachement et l’amour pour l’USMH n’est plus à démonter n’a jamais accepter depuis son retrait de s’impliquer dans le club de ses premiers amours, le seul pour lequel il a joué durant toute sa carrière. Réputé pour sa conduite irréprochable, son intégrité morale et sa piété, il a depuis tout le temps été sollicité par les inconditionnels harrachis pour intégrer l’équipe dirigeante du club.

Des informations ont fait part ces derniers jours de son implication prochaine dans les affaires de l’USM EL-Harrach, notamment avec l’arrivée annoncée d’un nouveau bailleur de fonds au club, l’entreprise nationale, Naftal, filiale de Sonatrach. Dans une déclaration faite à nos confrères d’El-Heddaf Tv, Abdelkader Meziani a tenu à faire savoir sans détours à travers cette déclaration sa position: »Il n’est pas question pour moi de revenir à l’USMH tant que les dirigeants actuels sont à la tête du club».

Il rajoute avec un brin d’ironie: »Je ne les connais pas et ils ne me connaissent pas. Jamais je ne travaillerai à leurs côtés. Ils me sont tout-à-fait étrangers».

En effet, certes, Meziani n’est pas le genre d’anciens joueurs à trop apparaitre et à trop parler dans les médias, mais lorsqu’il dit quelque chose, c’est pour transmettre un message claair, net et précis. Il faut rappeler que l’équipe dirigeante actuelle et celle qui est depuis de longues années à la tête de l’USMH, a à sa tête Mohamed Laïb.

Ce dernier n’a même pas assisté au jubilé de l’un des joueurs qui ont pourtant marqué en lettres d’or leur nom dans l’histoire de l’USMH, Abdelkader Meziani. Ce dernier a indiqué néanmoins qu’il laisse la place pour une possible implication dans les affaires du club, et affirme à cet effet: »

Si une entreprise publique prend en mains l’USMH avec un sérieux projet, et s’il y aura une nouvelle équipe dirigeante avec la présence de personnalités qu’on connait très bien à El-Harrach pour leurs compétences, sérieux et intégrité, ainsi que celle d’anciens joueurs ayant les mêmes vertus, là je laisserai entrevoir la possibilité de venir apporter ma contribution à l’essor de l’USMH et je le ferai avec conviction et par amour au club».

Voilà qui a le mérite d’être clair pour celui qui fût un super milieu de terrain offensif et meneur de jeu, l’un des meilleurs que le football national a enfanté. De surcroit très discret de manière général, mais qui est resté très aimé, respecté et populaire autant à El-Harrach qu’aux quatre coins du pays.

Mohamed-Amine Azzouz