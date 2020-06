Mehnaoui Samir, Entraîneur adjoint du WO Boufarik Ball-Basket : «Un championnat à blanc ne nous convient pas»

Le prolongement de la date du confinement pour 29 wilayas dont la capitale, pourrait bien trancher en faveur des partisans de l’arrêt de la saison. En ce qui concerne le leader du groupe «A» de la super division, en l'occurrence le WO Boufarik, l'arrêt du championnat serait une catastrophe, c’est du moins ce que déclare le coachSamir Mehanoui. «Franchement, à Boufarik, on est contre l'arrêt du championnat. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à vouloir poursuivre l'exercice actuel.

Les formations de Dar Beida, Touiba, Draria et Bordj Bou Arreridj sont du même avis. Déclarer la saison blanche pour la seconde année consécutive serai une catastrophe pour notre discipline. A cause des problèmes que le Basketball algérien a connu la saison dernière, le championnat n'est pas allé à son terme. On ne veut pas revivre la même situation. Il faut que la saison aille se poursuivre, même s'il faut revoir exceptionnellement la formule de compétition. D'autant plus que l'équipe nationale n'a aucune échéance internationale dans les mois à venir. Pour notre part, on propose un système ou on passe directement aux play-offs, avec élimination directe, comme en coupe.

On pourra, ainsi, boucler le championnat en un mois. Il faudra bien sûr un mois de préparation avant de reprendre la compétition. La plupart des pays voisins vont reprendre la compétition. A titre d'exemple, le Mali, qui est dans une situation beaucoup moins avantageuse que l'Algérie, annonce un retour à la compétition pour le 15 juin», soutient l'entraîneur adjoint du WOB et ancien international Samir Mehnaoui.

Il ajoutera qu’''arrêter le championnat serait une catastrophe aussi, sur le plan financier. Bien que les subventions directes et indirectes de l'État sont considérables, il n'en demeure pas moins que la plupart des clubs auront du mal à assumer les salaires des joueurs et des différents staffs. Cela fait trois mois qu'on verse des salaires, alors qu'il n'y a pas de compétition. Sans parler de la prise en charge des joueurs étrangers. Dans notre cas, on compte un Serbe et un Sénégalais dans l'effectif».

L'autre point de discorde avec la FABB, la désignation des représentants Algériens pour les différentes manifestations Internationales.

La fédération voudrait que les leaders actuels des deux groupes soient qualifiés pour prendre part à la coupe arabe et au championnat. «La fédération voudrait que le WOB, qui reste invaincu, prenne part au championnat d'Afrique, alors que le leader de l'autre poule, GSP, qui a perdu un match, dispute la coupe Arabe. Cette proposition a été rejetée par les différentes équipes qui ont eux aussi des objectifs précis cette saison et qui veulent poursuivre le championnat», relève Mehnaoui , en soulignant que son club organise depuis quelques jours des entraînements collectifs avec des groupes réduits.

Redha M.