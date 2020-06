Grand angle : Le Sahel entre vœux et réalité

Cette réunion, à laquelle ont pris part plus de 45 ministres ainsi que des représentants des principales organisations internationales actives au Sahel et des institutions multilatérales, se veut un «signal de l’internationalisation de la coalition pour le Sahel appelée de leurs vœux par le G5 sahel et l’Union européenne.

Pourtant, elle s’est achevée sans aucune annonce significative. Le prochain sommet de la coalition annoncé en présence des chefs d’Etat dans la capitale mauritanienne Nouakchott en juillet fera-t-il mieux ? Pas sûr, surtout si d’ici là, le désengagement des Etats-Unis au Sahel est officialisé.

En effet, la décision devrait être prise avant juillet avait annoncé l’envoyé des Etats-Unis pour le Sahel. Certes les participants à la réunion ont réaffirmé leur engagement en soutien du G5 Sahel et en particulier dans un certain nombre de domaines clés, comme l’action contre le terrorisme et pour soutenir le retour de l’Etat et de l’administration dans les territoires des pays ainsi que l’aide au développement ; mais cela est loin de répondre aux attentes des pays de la région.

En fait, le «mérite» de cette réunion est d’avoir permis de mesurer, une nouvelle fois, l’ampleur de la demande des pays du Sahel, confrontés à une situation qui semble inextricable. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismael Ould Cheikh, qui a coprésidé la réunion avec son homologue français, ne manquera pas de décrire la réalité du terrain sur ces territoires. «Au Sahel, la situation sécuritaire se dégrade à vue d’œil et avec une rare constance», a-t-il souligné. Et d’avertir que «la violence s’étend chaque jour sur des territoires nouveaux». C’est pourquoi, estimera le MAE mauritanien, «la menace sécuritaire qui s’abat sur le Sahel n’est pas seulement une problématique locale, elle est de dimension internationale et de portée globale.

Elle mérite, en conséquence, une riposte mondiale». Toutefois, cette approche ne semble plus faire consensus, puisque de plus en plus, les pays du Sahel sont appelés à assumer leur part de responsabilité afin de changer la donne. Le sous-secrétaire d’Etat Stephen E. Biegun a souligné dans son intervention que «la question de la légitimité de l’Etat est au cœur de la crise du Sahel». Comment faire ? Pour le directeur du projet Sahel à International crisis group à Dakar, si à ce jour les initiatives internationales autour du Sahel ne fonctionnent pas, c’est parce que «la stratégie internationale, c’est de ramener dans les régions d’insurrection un Etat qui est souvent rejeté». Or, a-t-il poursuivi, «le changement ne viendra pas de l’extérieur».

Selon lui, «ce sont les acteurs sahéliens qui peuvent promouvoir le changement de leur propre gouvernance, leur propre développement économique». Il reste cependant que le mode d'emploi suggéré pour ce faire risque de ne pas plaire. Et pour cause, selon lui, «ça passe par un changement de générations».

Nadia K.