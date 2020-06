Péninsule coréenne : Un signal «musclé» envers Washington

Ces déclarations interviennent dans un contexte déjà tendu, après la rupture des principaux canaux de communication entre les deux pays.

Kim Yo-jong, sœur du leader nord-coréen et première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs, a, en effet, annoncé que de nouvelles mesures seraient prises contre Séoul, rapporte l’agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA). «Je pense que le moment est venu de cesser fermement les relations avec les autorités sud-coréennes. Bientôt nous allons passer à l’étape suivante. En exerçant l’autorité qui m’est attribuée par le dirigeant suprême, notre Parti et l’État, j'ai donné ordre au département en charge des affaires liées à l'ennemi d’organiser résolument la prochaine étape», a déclaré Kim Yo-jong dans un communiqué. La sœur de l’actuel dirigeant coréen a ajouté que le «droit d’exercer une prochaine action contre l’ennemi» revenait désormais à l’état-major de l’armée. Mardi dernier, Pyongyang avait finalement annoncé «couper complètement la liaison entre les autorités du Nord et du Sud», y compris les canaux de communication entre les forces armées et les hauts dirigeants de deux pays, avait relaté l’agence centrale de presse nord-coréenne. Un représentant de la Défense sud-coréenne a par la suite confirmé que le Nord avait cessé de répondre aux appels opérés par le biais du canal de communication militaire.

Ce rebondissement dans les relations intercoréennes se veut aussi un message clair envers Washington. Dans une déclaration récente, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a clairement signifié la fin du dialogue avec Washington et de rencontres au sommet avec le Président Trump qui, selon ses propos, «n’a pas honoré ses engagements» en allusion aux sanctions maintenues contre Pyongyang. L’échec d’une normalisation entre les Etats-Unis et la Corée du Nord signifie donc une relance certaine de la course vers l’armement dans une région déjà sous tension.

En mars 2019, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son Hui a déclaré à des diplomates étrangers en poste à Pyongyang que la Corée du Nord n’avait « aucune intention de céder aux demandes des États-Unis, d’aucune manière », et n’était « pas non plus disposée » à s’engager « dans des négociations de ce type ». Après le fiasco de Hanoï, Washington avait précisé sa stratégie en réclamant un «grand accord» rapide qui permette d’un coup la «dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord» en échange de la levée des sanctions qui étranglent l’économie de ce pays. Une vision qui a exaspéré les dirigeants nord-coréens dont les demandes de révision n’ont trouvé aucun écho chez l’administration américaine qui a repoussé tout désarmement progressif ou, pas à pas, l’abandon d’une partie du programme nucléaire en échange de la levée d’une partie des sanctions.

Une intransigeance qui replonge tout le monde dans l’incertitude.

M. T.