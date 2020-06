«Investir maintenant permettra de réduire l'ampleur du problème et d'éviter une réponse beaucoup plus coûteuse dans les années à venir», a déclaré Mark Lowcock, chef des secours et coordinateur d'urgence des Nations unies, lors de son segment annuel consacré aux affaires humanitaires— le premier à se tenir par vidéoconférence. Il a indiqué que le plan de réponse — le principal moyen de collecte de fonds de la communauté internationale pour répondre à l'impact du coronavirus dans les pays à faible et moyen revenu — a besoin d e 6,7 milliards de dollars pour couvrir la période allant jusqu'en décembre. Or, jusqu'à présent, avec près de 1,2 milliard de dollars, il n'est financé qu'à 17,4 %, a-t-il regretté.