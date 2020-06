Sénégal : Projet de l’UNESCO pour atténuer l’impact de la covid-19 sur l’éducation

«Pour atténuer les impacts de la Covid-19 sur l’éducation, les Nations unies au Sénégal, sous l’égide de l’Unesco, ont mis en place un projet de 1 million USD, soit 576.579.550 FCFA», indique un communiqué, qui précise que ce projet, financé par le Fonds d’affectation spéciale multipartenaires pour la réponse et le rétablissement (UN COVID-19 MPTF) vise à assurer la continuité de l’apprentissage pour les enfants et les jeunes les plus vulnérables durant la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement causée par la pandémie de COVID-19.

«Cet appui passe par le déploiement d’une gamme de solutions d’enseignement à distance pour s’adapter à différents contextes et conditions, et en particulier aux besoins d’apprentissage de la plupart des enfants et des jeunes marginalisés (...)», explique le communiqué. Il indique que l’accent est mis sur le déploiement de solutions innovantes d’apprentissage à distance dans le contexte du Sénégal, via par exemple la programmation radiophonique et l’enseignement numérique. «Au total, le projet devrait permettre d’étendre les solutions d’apprentissage à distance à environ un million d’apprenants qui, autrement, resteraient privés de possibilités d’apprentissage en raison de la fermeture d’écoles et d’établissements d’EFTP à cause de la pandémie (...)», précise la même source.