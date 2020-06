Conjoncture : Une logique de performance et de résultats

Aussi, la bonne utilisation des ressources publiques, qui ne doit pas se confiner dans cette phase de crise, s’avère être une priorité du gouvernement à travers le lancement d’un vaste chantier de réformes dans le secteur financier. Des changements appelés à être accompagnés d’une réorganisation de la gestion des finances publiques, et de son système de contrôle dans un souci de transparence dans la gestion des deniers de l’Etat.

Un aspect qui renvoie systématiquement à la question de l'efficacité dans l'exécution budgétaire. Dans cette optique, « Les contrôles opérés sont indissociables d'une logique de performance et de résultats ». En conséquence, il est impératif et primordial « d’instaurer un contrôle des finances publiques », un aspect essentiel dans la conduite des reformes financières engagées par les pouvoirs publics, soulignent », Korso Tlemsani Ines et Guentouh Ibtissem, de l’université d’Oran 2, dans une analyse sur « Le contrôle des finances publiques, entre réalité et ambition de performance» (Revue algérienne des finances publiques).

Les deux universitaires qui abordent cette problématique de fonds comme étant le point nodal de la réforme financière en Algérie expliquent toute l’importance devant être accordée à cette mission dans la gestion des finances publiques. Aussi, l’appel formulé par des membres de l’assemblée populaire nationale pour accorder à la cour des comptes un pouvoir judiciaire pour le contrôle des finances publiques et de ne pas limiter les missions de cette institution à un simple organe consultatif exprime cette préoccupation majeure qui consiste à donner plus de contenu au chapitre du contrôle des deniers de l’Etat.

Et si la Constitution révisée de 2016 est venue consacrer l’indépendance de la Cour des comptes, dans le but de renforcer son rôle en matière de contrôle des finances publiques, il n’en demeure pas moins vrai que cette indépendance n’est pas pleinement assumée par cette importante institution. Elle devra par conséquent être consolidée dans le sillage de la nouvelle loi fondamentale du pays pour pouvoir s’ériger en cette « autorité de référence dans l’amélioration de la gestion et la gouvernance des finances publiques».

La démarche des députés qui n’est pas la première car les magistrats exerçant au sein de cette institution revendiquent cette marge d’indépendance dans l’action depuis plusieurs années. Ces derniers ont même fait part de pressions exercées sur leur personne dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions. L’autre point qui reste posé est celui relatif à la désignation du Président de cette juridiction. En fait, l’indépendance de la Cour des comptes "sera certainement renforcée si son président était élu par le parlement pour un mandat bien défini au lieu d'être désigné par le président de la République", a récemment suggéré le premier responsable de cette institution dans un entretien à l’APS.

D. Akila