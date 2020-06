Le chercheur, expert en analyse statistique, Lakhdar Yedroudj : «L’Algérie a les moyens de surmonter la crise»

Le chercheur et expert en analyse statistique, Lakhdar Yedroudj, estime que la situation financière du pays oblige à plus de rigueur budgétaire afin de stimuler les investissements. «Avec cette deuxième phase de déconfinement, l'économie va redémarrer en apesanteur, après trois mois d’arrêt», a-t-il indiqué, évoquant, à titre d’exemple, le secteur du bâtiment et des travaux publics considéré comme vital. Il rappelle que la majorité des entreprises de secteur BTP sont en stand-by depuis trois mois à travers le territoire national, avec des chantiers dans différents secteurs qui sont à l'arrêt, chose qui a impacté, selon lui, l'industrie de fabrication des matériaux de construction qui accuse une baisse de production comprise entre 70 à 80%, mettant les entreprises dans une mauvaise posture. Le chercheur explique qu'avec la suspension des transports interwilayas, la plupart des entreprises ont cessé provisoirement leur activité. Affirmant qu'il est nécessaire de respecter les gestes barrières et la distanciation physique afin de rassembler les conditions de la réussite de cette deuxième phase de déconfinement, Yedroudj fait savoir que les autorités publiques vont devoir intervenir pour soutenir les régions et secteurs les plus touchés par la crise de la Covid-19, dans l'objectif de booster l'activité productive et la relance de l'économie nationale. Il met en exergue la décision du maintien de l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes affectées par la pandémie jusqu'à la fin du confinement, ainsi que la possibilité d'aider les petits commerçants les plus touchés à travers une exonération fiscale partielle. L’expert estime que les secteurs de tourisme et des services pourraient être à la rescousse pour pallier la stagnation des derniers mois, alors que nous sommes seulement au début de la saison estivale. «Je demeure cependant moins confiant, pour ne pas dire sceptique par rapport à l'accélération du rythme des activités. La situation ne reviendra pas à la normale avant au moins six mois, eu regard des craintes et des risques liés à ce virus», a-t-il prévenu, en assurant en revanche que l'Algérie «a évidemment encore le temps et les moyens» de surmonter la crise.

Tahar Kaidi