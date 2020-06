«Perspectives économiques» de l’OCDE : Un contexte de grande incertitude

L'organisation de coopération et de développement économiques, qui évoque un «Contexte de grande incertitude» quant à la reprise de la croissance mondiale souligne que l'économie mondiale subira en 2020 sa pire contraction sur les cent dernières années avant de renouer avec la croissance l'année prochaine. Quant aux perspectives de croissance, celles-ci « dépendent de nombreux facteurs, notamment de l'évolution que connaîtra le COVID-19, de la durée des cessations d’activité, de l'impact sur l'activité et de la mise en œuvre du soutien des politiques budgétaires et monétaires.

Compte tenu de cette incertitude, deux scénarios probables ont été conçus pour refléter l'évolution possible de l'économie mondiale. Dans le premier scénario, l’épidémique actuelle est maîtrisée, dans l'autre, une deuxième vague mondiale est supposée ressurgit avant la fin 2020. Dans le cas du scénario du choc unique, on s’attend à ce que l'activité économique mondiale recule de 6 % en 2020 avant de rebondir de 5,2% en 2021 dans l'hypothèse où l'épidémie serait maintenue sous contrôle.

Alors qu’un nouvel épisode de l’épidémie provoquerait le retour au confinement, et dans cette hypothèse, la production économique mondiale chuterait de 7.6 % cette année, avant de repartir au rythme de 2.8 % en 2021. Selon ces prévisions actualisées de l’OCDE, «les mesures de confinement imposées par la plupart des gouvernements ont réussi à ralentir la propagation du virus et à réduire le nombre de pertes en vies humaines, mais elles ont aussi entraîné une paralysie de l’activité dans de nombreux secteurs, aggravant les inégalités, perturbant l’éducation et sapant la confiance dans l’avenir. Alors que les restrictions sont progressivement levées, la voie de la reprise économique apparaît très incertaine, et vulnérable à une deuxième vague de l’épidémie. Dans tous les cas, «Dans le scénario des deux chocs successifs, les conséquences seront graves et durables» car «On suppose que de nouvelles cessations d’activité sont mises en œuvre avant la fin de 2020, à la suite d'une nouvelle vague de COVID-19». Une perspective qui est d’être rassurante, et qui fait craindre le pire.

Sur la base de ces scénarios, «Les conséquences économiques des mesures de confinement strictes et relativement longues prises en Europe seront particulièrement désastreuses. Les économies émergentes doivent faire face aux tensions sur leurs systèmes de santé, qui aggravent les difficultés causées par la chute des prix des produits de base», prévient l’OCDE. Aussi, en dépit des mesures de soutien mises en place par de nombreux pays, pour protéger l’emploi à court terme dans les secteurs durement touchés, les jeunes travailleurs demeurent particulièrement vulnérables à ce choc, souligne cette édition des «Perspectives économiques» de l’OCDE. Dans cette optique, en plus de la nécessité de renforcement des systèmes de santé, «Les dépenses publiques devraient être bien ciblées sur l’aide aux plus vulnérables et sur les investissements nécessaires pour permettre une reprise durable», est-il recommandé.

Toutefois, si «un soutien budgétaire vigoureux s'impose» dans cette conjoncture, ce dernier ne sera pas «sans conséquences», avertit l’organisation.

D. A.