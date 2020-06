Mohamed Achir, économiste, à propos de la restructuration globale du système des retraites : «Intégrer la population activant dans l’informel»

L’avenir de la Caisse nationale des retraites est en péril. Les contreperformances foisonnent. Les perspectives sont sombres, avec un déficit qui pourrait atteindre, d’ici fin 2020, les 700 milliards DA (Mrds), annonce le directeur général du Trésor, Fayçal Tadinit, s’exprimant devant les membres de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN). Les plans visant à sauver la CNR n’ont pas abouti aux résultats exigés.

Afin d’y remédier, le ministère des Finances a déclaré que le projet de LF 2020 comporte un volet où la Direction Générale des Douanes s’engage à appuyer l’augmentation des fonds de la CNR de 2% au lieu de 1% pour chaque opération d’importation. La situation dans laquelle se noie la Caisse constitue un vrai casse-tête pour le Gouvernement. Le plan d’action du gouvernement consistera à renforcer le bénéfice fiscal tout en réformant les taxes d’impôts. A cet effet, le président Tebboune avait exprimé lors de son intervention prononcée le 16 Février dernier durant la séance de travaux Gouvernent-Walis sa volonté de lutter contre tous type de fraudes à commencer par criminaliser l’évasion fiscale. Pour de meilleurs résultats, le staff gouvernemental doit innover en termes de stratégie. Sollicité par nos soins, Mohamed Achir, économiste, préconise une «restructuration globale du système de retraite et intégrer la population active dans l’informel». Aussi, commente-t-il, «les Caisses spéciales doivent être également structurées». Et d’ajouter : le déficit dont souffre la CNR est «structurel» et «ne nécessite pas des ajustements récurrents». Son déséquilibre «vient de la relation population active cotisable et le nombre de retraités». A ce sujet, Mourad Goumiri, expert financier, déplore que les seules mesures proposées par les pouvoirs publics, pour permettre de diminuer les déficits, sont les augmentations du taux des cotisations qui a été porté de 16 à 17% et de 17% à 18,5%, en 2015, et un organisme de recouvrement (2007) qui n’a jamais vu le jour autrement que dans un texte. Il est également question de la création d’un produit d’assurance par capitalisation qui «n’a pas attiré grand monde, du fait de son caractère complémentaire et de ses rendements, le mode de retraite par participation étant beaucoup trop avantageux et attrayant par rapport au produit créé». Rappelons que le premier responsable de la CNT a récemment déclaré que si la question de la nécessaire réforme du système de financement des retraites revient chaque fois au-devant de la scène, rien n’a encore été tranché sur ce sujet. A propos de l’idée de solliciter le Fonds national de réserve des retraites, lequel disposerait de plus de 600 milliards de dinars pouvant aider à essuyer une partie du déficit de la CNR, M. Melouka considère que celui-ci ne pourrait répondre qu’à des besoins équivalent à une année ajoutant, de plus, ajoute-t-il, il s’agit là d’une décision relevant des plus hautes instances.

Fouad Irnatene