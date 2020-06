Procès en appel de l’affaire «El-Bouchi» 2 : Kamel Chikhi condamné à 4 ans de prison ferme

La cour d’Alger a prononcé, hier, son verdict, lors du procès en appel de l’affaire de «corruption, «trafic d’influence et abus de fonction». Ainsi, l’ex-P/APC de Ben Aknoun Kamel B., accusé dans la même affaire, a été condamné à 4 ans de prison ferme, alors qu’une peine de 3 ans de prison assortie d’une amende de 100.000 DA a été prononcée à l’encontre d’Abdelkader B., ancien chauffeur personnel de l’ancien DGSN, le général major Abdelghani Hamel, en détention également. La chambre pénale près la cour d’Alger a aussi prononcé une peine de 3 ans de prison ferme à l’encontre de Djallel Eddine L., le fis de l’ancien wali de Relizane. La relaxe de trois accusés, dont deux anciens magistrats, en l’occurrence Hadef M., ex-procureur de la République près le tribunal de Boudouaou, et Hocine S., procureur adjoint, ainsi que Khaled T., a été, en outre, confirmée.

Pour rappel, le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné, le 25 février dernier, Kamel Chikhi à 8 ans de prison ferme, ainsi qu’une exclusion de la conclusion des marchés publics d’une durée de 5 ans. L’ancien P/APC de Ben Aknoun, Kamel B., avait été condamné pour sa part à 6 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million de DA. Une autre peine de 4 ans de prison, assortie d’une amende de 100.000 DA avait été prononcée à l’encontre d’Abdelkader B., ancien chauffeur personnel de l’ancien DGSN. Le fils de l’ancien wali de Relizane, Djalal-Eddine M., avait été condamné à la même peine. Par ailleurs, le tribunal avait prononcé trois relaxes à l’encontre de deux anciens magistrats, ainsi que Khaled T., qui étaient tous en détention provisoire. Le parquet près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’hamed avait requis une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA à l’encontre de l’accusé principal Kamel Chikhi, poursuivi pour «trafic d’influence et perception d’indus cadeaux». La même peine a été requise contre l’ancien P/APC de Ben Aknoun, Kamel B., pour abus de fonction et trafic d’influence. Le parquet avait également requis une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA à l’encontre de Djalal Eddine, fils de l’ancien wali de Relizane, pour perception d’indus cadeaux. Une peine de 6 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA contre Abdelkader B., l’ancien chauffeur de l’ex DGSN, pour trafic d’influence, abus de fonction et perception d’indus cadeaux.

Le parquet avait aussi requis une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA à l’encontre de trois autres accusés, à savoir Khaled T., et les deux ex-procureurs près le tribunal de Boudouaou, Hadef M. et Youcef S. Lors des plaidoiries, les avocats ont évoqué des violations des procédures judiciaires, affirmant que «l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh (en détention provisoire dans une affaire d’abus de fonction), aurait orienté l’enquête». La défense de l’accusé principal Kamel Chikhi avait tenu à préciser que les faits de cette affaire «n’avaient absolument rien à voir avec le dossier de la cocaïne».

Neila Benrahal