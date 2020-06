Abdellah Houadef, professeur de sociologie politique : « La Constitution est l'incarnation d'une vision politique »

Tahar Kaidi

El Moudjahid : Le président du comité d'experts, Ahmed Laraba, a noté que le débat sur la mouture proposée a, dans de nombreux cas, dévié de l'objectif escompté notamment dans certains médias et réseaux sociaux. Partagez-vous cet avis ?

M. Abdellah Houadef : «Les débats sur les questions politiques, économiques et sociales sont toujours caractérisés par des différences marquées des points de vue et positions. Le débat sur le projet de l'amendement de la Constitution est un sujet qui intéresse l'opinion publique eu égard au contexte sociopolitique de cette initiative. En effet, l'année écoulée a été riche en événements et faits nouveaux : l'émergence du hirak, la démission de l'ancien président, l'organisation des élections présidentielles... Ces évènements ont secoué, d'une manière ou d'une autre, l'espace public permettant ainsi de libérer l'arène politique de cet état d'inertie, de marasme et de stagnation et de relancer l'espoir des Algériens quant à la réalisation de leurs revendications politiques. Le projet de la Constitution a été proposé, en partie, pour y répondre. J'estime que la question de la neutralité ne peut être posée car, au final, il s'agit de l'incarnation d'une vision et d'un projet politique formulé dans un cadre juridique, reflet des changements des équilibres au sein du système politique. En somme, même si le débat est marqué par une forme d'intensité et les positions parfois à l'extrême, cela pourrait illustrer également le fait que le processus est sain et enrichissant et qu'il serait nécessaire d'encadrer pour promouvoir l'esprit de la délibération démocratique».

Le nombre élevé des nouveaux articles risque d'encombrer le texte proposé à l'amendement et par conséquent, élaborer une Constitution instable sujette à d'autres amendements à mesure que les présidents changent. Pouvez-vous être plus explicite ?

«Les théoriciens et les chercheurs ayant effectué des études en droit constitutionnel comparatif sont unanimes sur le fait que la loi fondamentale doit contenir un nombre précis et limité d'articles afin d'épargner la Constitution de futurs amendements. En revanche, dans les pays où les lois et réglementations sont faibles ou peu fiables par rapport à l'évolution de la société, les juristes ont tendance à proposer la constitutionnalisation de principes, des droits et de libertés afin de les préserver et les prémunir de toute tentative de violation. Cependant, ce mécanisme pourrait aussi entraîner une altération de l'aura de la Constitution».

Eu égard au contexte actuel, privilégiez-vous une lecture purement juridique et procédurale ou plutôt une interprétation politique pour élargir l'horizon de la démocratie participative ?

«En effet, les deux lectures juridique et politique sont valables du fait que la Constitution est avant tout un projet qui incarne une vision politique et ses implications et ses retombées déterminent la nature de l'exercice du pouvoir, la nature de la pratique démocratique et la forme des interactions et rapports entre gouvernants et gouvernés. La mise en forme du texte de la Constitution, la conformité aux normes juridiques et autres caractéristiques techniques relèvent de la lecture juridique.

Des observateurs indiquent qu'en Algérie à chaque président sa Constitution. A travers votre lecture du projet, estimez-vous qu'il y a des indices d'une rupture avec les vielles pratiques ?

«Je ne considère pas que l'amendement proposé soit destiné à la personne du Président de la République. Toujours est-il que même si le projet contient plusieurs aspects positifs, la Constitution ne pourra, à elle seule, constituer un facteur déterminant pour amorcer le changement politique espéré.

T. K.