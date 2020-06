Chaâbane Zerrouk, ancien magistrat à la Cour des comptes : «La constitutionnalisation de lutte contre la corruption mettra fin à ce fléau»

L’ancien magistrat à la Cour des comptes, Chaâbane Zerrouk, a affirmé que la constitutionnalisation de l'autorité de transparence, de la prévention et de lutte contre la corruption, prévue dans l’avant-projet de révision constitutionnelle, vient renforcer l'arsenal juridique et souligne l’importance de cette procédure constitutionnelle qui exprime, selon lui, une volonté politique de frapper d'une main de fer tous ceux impliqués dans des affaires de corruption.

Il a cité dans ce contexte les procès qui concernent des anciens hauts responsables de l'Etat en réponse à l'appel du mouvement populaire, qu'il considérait comme «un gage de confiance réelle sur lequel s’appuiera l'Etat à l'avenir. Dans une déclaration accordée à

El Moudjahid, M. Zerrouk, qui fait partie des personnalités nationales consultées par le comité national chargé de préparer le projet, a rappelé que l’article 215 de la mouture de la Constitution prévoit la constitutionnalisation de l'autorité de la transparence, de la prévention, et de lutte contre la corruption. C'est un organe indépendant, doté d'une autonomie administrative et financière.

L'article 216 stipule que «l’Autorité suprême est chargée de définir une stratégie nationale pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption et d'assurer sa mise en œuvre, la collecte, le traitement et la communication des informations y afférentes, la réception des déclarations de patrimoine des personnes prévue par la loi, la réception des notifications de cumul entre fonctions publiques et activités privées ou professions libérales et la notification des autorités compétentes si nécessaire». Une loi organique définit les modalités d'application de cet article, ainsi que les articles constitutionnels sur la Cour des comptes, son efficacité et ses prérogatives définies par les articles 208 et d'autres, relatifs à la préservation des deniers publics, tels que les articles 94 et 86 sur l'obligation de payer des impôts, qui représentent tous les cadres constitutionnels généraux qui reflètent la volonté de l'Etat algérien dans la lutte contre la corruption.

Cependant, le principal garant dans l'application effective de ces lois qui existaient auparavant est, selon lui, la volonté politique qui répond aux exigences du mouvement populaire, qui a appelé à mettre fin à la corruption.

L'ancien magistrat a cité à cet égard le nombre impressionnant d’anciens cadres de l'État et hommes d'affaires qui ont été traduits en justice et le montant des fonds pillés suite à des abus de pouvoir.

Il a rappelé l’existence de plusieurs institutions concernées par la lutte contre la corruption, mais celles-ci ont vu «leurs missions gelées». Il a exprimé l’espoir que le changement apportera un nouveau regard sur la situation «d’autant plus que la volonté politique pour dissuader les fraudeurs existe». Il cite les procès liés aux affaires de corruption, notant que «de tels procès n'ont pas eu lieu dans le passé, sauf deux fois à l'époque du feu président Houari Boumediene, qui n'avait pas hésité à appliquer la peine de mort contre tous ceux qui osent piller les deniers publics». «Puis sont venus les procès que l'Algérie a connu, à commencer par l'ouverture du dossier de montage des véhicules».

Concernant la possibilité de modifier la loi 06-01 relative à la lutte contre la corruption qui a été introduite en 2006 dans le but de s’adapter aux accords internationaux que l’Algérie a ratifiés, il a affirmé que malgré l’importance de cette loi, la première du genre à réglementer la lutte contre ce phénomène, il n’en demeure pas moins qu’elle a, selon lui, toléré les grands délits économiques commis contre les deniers publics, en les classant comme délit et non comme crime. «Il faut revoir cette loi pour l'adapter en fonction des faits, car les lois sont conçues et adaptées en fonction des cas et des délits que subit la société», a-t-il conclu.

Salima Ettouahria