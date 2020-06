Hôpital Abdelkader-Tagzait de Tipasa : Le personnel médical reste mobilisé

C’est ce que nous a révélé la directrice de cet établissement hospitalier, qui précise que 168 patients ont été diagnostiqués par le PCR et 65 autres par le TDM.

Contactée, Mme Hadjira Teffahi assure que le travail colossal effectué par le personnel médical a donné des résultats intéressants dans la mesure où pas moins de 30 patients atteints du Covid-19 ont quitté l’établissement après leur guérison.

Elle met en exergue l’opportunité de renforcer les liens de fraternité, l’élan de solidarité et le dévouement du personnel médical, tous services confondus, pour sauver des vies. Elle salue le peuple algérien pour son soutien indéfectible aux médecins et aux paramédicaux dans leur combat contre l’ennemi invisible qui a impacté l’économie et l’état sanitaire et psychique des citoyens.

«Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont apporté leur aide et nous ont soutenus, que ce soient les associations, les bénévoles et les organisations. Je tiens aussi à remercier la clinique privée du Dr Bensaâdi de Koléa qui a pris en charge bénévolement le dépistage et le diagnostic du personnel médical et paramédical», a-t-elle souligné.

Elle indique que les citoyens ont répondu favorablement aux appels des pouvoirs publics pour le respect des mesures de sécurité et de protection pour barrer la route à la propagation du coronavirus. «Le respect des mesures barrières a permis d’éviter une plus grande propagation de l’épidémie et par la même occasion moins d’infections et moins de décès, une conscience qui a fait que la santé des citoyens responsables a été préservée ainsi que celle de leur entourage», a-t-elle ajouté.

La directrice appelle les citoyens à rester solidaires avec le personnel de santé dévoué et à faire preuve du sens de la responsabilité.

Mme Teffahi avertit que le virus n’a pas encore disparu. « Nous devons rester sur nos gardes en prenant compte des mesures barrières pour nous protéger au maximum contre une éventuelle infection. Il est essentiel de continuer à être prudents et vigilants surtout que nous sommes aux portes de la saison estivale qui enregistre habituellement une grande affluence des touristes dans les villes côtières.

L’augmentation du nombre des accidents de la circulation et des noyades sature les urgences médicales en cette période de crise sanitaire alors qu’«on a besoin de tout le personnel médical dans cette lutte implacable contre le coronavirus», a-t-elle mentionné.

Mohamed Mendaci