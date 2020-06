Tlemcen : Fin de la quarantaine pour 233 voyageurs rapatriés du Maroc

Les 233 voyageurs rapatriés du Maroc et placés en confinement sanitaire au niveau de deux hôtels de Tlemcen ont quitté, hier les lieux, a-t-on constaté sur place. Le directeur local de la santé et de la population, Mansour Boukhiar, a indiqué à l’APS, que les ressortissants en provenance de Casablanca ont été accueillis à l’aéroport Messali- Hadj, fin mai dernier, avant d’être placés en quarantaine au niveau des deux hôtels pour une durée de quatorze jours. Ils ont été suivis médicalement et psychologiquement par une équipe sanitaire. Aucun cas d’infection au coronavirus n’a été diagnostiqué parmi ces 233 personnes, a indiqué le DSP, ajoutant que le séjour de ces ressortissants s’est déroulé dans de bonnes conditions.

Les autorités locales ont mis à la disposition de ces voyageurs, des bus afin qu’ils puissent rejoindre leur foyer dans onze wilayas, a-t-on indiqué de même source.