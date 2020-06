Bachir Djeribi, président du Syndicat national des agences de voyages : «Des tarifs attractifs pour le tourisme local»

Il a affirmé qu'à cause de la crise sanitaire que traverse le monde, le manque à gagner est de 50%.

Les hôtels et les agences ne doivent exploiter que la moitié de leurs capacités conformément au protocole sanitaire établi pour endiguer l’épidémie du coronavirus. «Le secteur du tourisme a été touché de plein fouet par les effets de la pandémie. «Quand on parle du tourisme, il y a toute la chaîne qui va avec, soit les agences de voyage, l’hôtellerie, la restauration, les circuits, les guides et le transport aérien. C’est toute une industrie qui est à l’arrêt depuis plus de trois mois», a-t-il expliqué.

S’agissant de l’autorisation d’ouverture des agences de voyage, il a rapporté que la majorité d’entre elles ne pouvaient relancer leurs activités car il n’y a pas de produits touristiques à vendre. «Tout est actuellement à l’arrêt, il n’y a pas d’avion, pas de transport terrestre, pas d’hôtels et les plages ne sont pas encore ouvertes», a regretté le président du SNAV, qui fait part de l’existence de 3.400 agences de voyage à travers le territoire national. Des agences de voyage ne sont pas encore ouvertes et rencontrent des problèmes. «Si nous ouvrons, nous devons payer l’électricité et autres charges sans avoir de revenu», a-t-il indiqué en rappelant l’impact de la crise sanitaire les obligent à fermer.

Et d’ajouter : «La majorité des agences possède un personnel qualifié. Chaque agence emploie au minimum entre trois et quatre employés sans parler des transporteurs et autres intervenants qui sont également à l’arrêt», a déclaré Djeridi qui estime que la situation est difficile. «Si cela continue, on sera dans l’incapacité de payer nos employés», a-t-il prévenu.

Pour pallier à cette situation, le syndicat a formulé une série de propositions soumises à la tutelle. «Nous attendons les réponses, nous sommes en contact permanent avec le ministère du Tourisme», a-t-il confié non sans indiquer que parmi les propositions formulées, figure l’effacement pour l’année 2020 des dettes fiscales et parafiscales et les cotisations de la sécurité sociale pour les employés et de la Casnos pour les gérants. Il évoquera, également, l’accompagnement des agences de voyage par des prêts bancaires bonifiés et sans intérêts.

Le tourisme domestique à des tarifs abordables

Le président du SNAV soulevé par ailleurs le problème des montants des agences de voyage et de leurs clients bloqués au niveau des compagnies aériennes et des hôtels suite à l’annulation de la omra.

«Les clients s'adressent aux agences de voyages pour réclamer le remboursement des frais de l’hébergement et du voyage. Nous sommes leur vis-à-vis. La seule chose qu’on peut garantir est que tous les clients seront remboursés mais cela va prendre du temps», a-t-il assuré.

Afin d’atténuer l’impact du coronavirus sur le secteur, le président du SNAV a annoncé le lancement prochainement d’une initiative pour la promotion du tourisme domestique à des prix solidaires. L'initiative provient d’Air Algérie, du Groupe d'hôtellerie et de tourisme et de la Fédération nationale des hôteliers.

Ils ont invité le syndicat à étudier la possibilité d’élaborer un tarif solidaire pour encourager le tourisme domestique. «Air Algérie assurera le transport à des tarifs étudiés et le Groupe d'hôtellerie réduira de 25 à 70% les tarifs d’hébergement et de restauration des familles», a précisé Djeridi qui assure que les négociations sont finalisées. Reste à établir une clause tarifaire à distribuer aux adhérents de la corporation du tourisme.

Kamélia Hadjib